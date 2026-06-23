شبکه‌های سیما با تدارک دو فیلم سینمایی درگونه های اکشن و درام، برای مخاطبان خود در روز‌های پیش رو برنامه‌های ویژه‌ای در نظر گرفته‌اند که شامل پخش فیلم «ماموریت خارق‌العاده» از شبکه نمایش و رونمایی از دوبله فارسی فیلم هندی «سیکندر» در شبکه تهران است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش روز سه‌شنبه ۲ تیرماه ساعت ۲۳، فیلم اکشن و جنایی «ماموریت خارق‌العاده» محصول کشور چین را روی آنتن می‌برد.

این فیلم داستان «کای لین»، افسر پلیس هنگ‌کنگ را روایت می‌کند که برای متلاشی کردن یک کارتل بزرگ مواد مخدر، با نفوذ به تشکیلات آنها و جلب اعتماد رئیس این باند، سعی در شناسایی و ریشه‌کنی فعالیت‌های مجرمانه آنها دارد.

در همین حال، شبکه تهران نیز ، فیلم سینمایی «سیکندر» (Sikandar) محصول ۲۰۲۵ هند را در دستور کار پخش قرار داده است.

این اثر که در گونه اکشن، درام و مهیج تولید شده، به تازگی با مدیریت کریم بیانی و حضور ۲۸ تن از گویندگان برجسته واحد دوبلاژ سیما، به فارسی دوبله شده است.

داستان «سیکندر» درباره شخصیتی محبوب به نام «سانجی» است که پس از درگیری با نزدیکان یک وزیر و دسیسه‌چینی آنها، همسرش را از دست می‌دهد. پس از اهدای اعضای بدن همسرش، سانجی برای یافتن گیرندگان اعضا راهی بمبئی شده و با مواجهه با فقر و مشکلات اجتماعی این افراد، تصمیم می‌گیرد یک‌تنه به حل مشکلات آنان بپردازد.

این فیلم که بر مفاهیمی همچون نوع‌دوستی، عدالت‌خواهی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و شجاعت در برابر سوءاستفاده از قدرت تأکید دارد، به زودی از شبکه تهران پخش خواهد شد.

صدابرداری این پروژه را حسین حسنی‌فر بر عهده داشته و گویندگانی، چون شیلا آژیر، رضا آفتابی، امیر منوچهری، خشایار شمشیرگران و علی همت مومیوند در آن ایفای نقش کرده‌اند.