در شورای توسعه قرآنی یزد بر بهره گیری از ظرفیت مدارس، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و دستگاه‌های اجرایی برای ترویج فرهنگ قرآنی تاکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، در نشست شورای توسعه قرآنی یزد،بر توجه به ظرفیت مدارس و دانشگاهها ، آموزش و تفسیر قرآن در حوزه های علمیه، اجرای کارهای بنیادی ، توجه بیشتر ادارات و سازمان ها به ترویج فرهنگ قرآنی تاکید شد.آیت الله ناصری نماینده ولی فقیه در استان وامام جمعه یزد با اشاره به اهمیت و ضرورت توجه به قرآن کریم، بر برگزاری هفتگی کلاس‌های نماز و قرآن در مدارس تاکید کرد.

بابایی استاندار یزد هم با اشاره به ارزش و برکات قرآن کریم در زندگی، گفت: باید برای همه محور‌های بنیادی قرآن کریم در شورای فرهنگ عمومی استان یزد مسئول مشخص شود تا پیگیری موضوعات با انسجام بیشتری صورت گیرد.

در این نشست همچنین اعلام شد در استان یزد برای هر فرماندار، یک دستیار و مشاور قرآنی تعیین شود.

اختصاص بودجه‌های فرهنگی ادارات و سازمان‌ها به مفاهیم قرانی، آموزش عمومی قرآن کریم، طرح مباحث قرانی در شورای فرهنگ عمومی، وحدت رویه در آموزش قرآن به دانش آموزان و فضا سازی شهری با مفاهیم قرآنی از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست بود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان یزد هم در ابتدای این نشست از وجود ۴ هزار حافظ قرآن کریم در استان یزد خبر داد و گفت: امسال ۴۴۷ نفر در استان یزد در مسابقات حفظ تخصصی قرآن کریم شرکت کرده‌اند.