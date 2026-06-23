به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ترکیب تیم ملی تنیس‌روی‌میز ایران برای بازی‌های آسیایی مشخص شد.

در پایان رقابت‌های انتخابی تیم ملی مردان، آرین غفاری از استان البرز، بنیامین فرجی از استان تهران و محمدحسن حبیبی از استان قم با قرار گرفتن در جایگاه‌های اول تا سوم مسافر رقابت‌های بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ شدند.

۳ بازیکن برتر انتخابی تیم ملی به همراه نوشاد عالمیان از مازندران، ترکیب تیم ملی تنیس روی میز ایران برای حضور در بازی‌های آسیایی ناگویا ۲۰۲۶ را تشکیل خواهند داد.

همچنین نفرات برتر این مسابقات در رقابت‌های قهرمانی بزرگسالان آسیا ترکیب تیم ملی تنیس روی میز مردان کشورمان را تشکیل خواهند داد.

در حاشیه مراسم اختتامیه نیز پس از اهدای حکم، مدال و کاپ قهرمانی از طرف علیرضا خلیلی نیا مشاور رئیس کنفدراسیون آسیا به نفرات برتر و همچنین داوران حاضر در رقابت‌های انتخابی تیم ملی هدایای نقدی نیز اهدا شد.

سرداوری رقابت‌های انتخابی تیم ملی برعهده داریوش ضرغام پور بود.