مردم استان همدان با برگزاری تجمع‌های حماسی و باشکوه، بار دیگر به تمام جهان نشان دادند که چقدر برای امنیت و استقلال وطن خود ارزش قائل هستند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این تجمع‌ها که با حضور پرشوری از همه گروه های جامعه همراه بود، نه تنها یک رویداد مردمی، بلکه نمادی از همبستگی و یکپارچگی در برابر هر گونه تهدیدی است.

این تجمع‌ها همزمان با ماه محرم با شعار‌های پرشور و ابراز وفاداری، نور امید را در دل‌ها زنده می‌کنند، این ابراز عشق و علاقه به کشور، نشان‌دهنده عهد و پیمان مردم همدان با رهبری و نظام مقدس جمهوری اسلامی است.

حضور خانواده‌ها، جوانان، نوجوانان و بزرگسالان در این تجمع‌ها، نشان‌دهنده این است که این عزم راسخ، در تمام نسل‌ها ریشه دوانده و به ارث رسیده است، مردم استان همدان با این حرکت خود، به دشمنان قسم‌خورده نشان می‌دهند که تا پای جان از خاک و ناموس خود دفاع خواهند کرد.