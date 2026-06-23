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یک فعال حوزه ساختوساز با اشاره به رکود بازار مسکن و افزایش هزینههای ساخت، خواستار حمایت از سازندگان و اجرای پایلوت طرحهای مسکن استیجاری برای کمک به نوسازی شهری و رونق ساختوساز شد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، داوود دوستمحمدی در نشست هماندیشی تشکلهای حوزه مسکن و ساختمان با وزیر راه و شهرسازی، شرایط سالهای ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ را برای فعالان صنعت ساختمان دشوار توصیف کرد و گفت: کاهش تقاضای خرید و تعویق تصمیمهای اقتصادی خانوارها، آسیب جدی به بازار ساختوساز وارد کرده است.
وی با اشاره به افزایش هزینههای تولید مسکن افزود: رشد عوارض ساختمانی، هزینههای بیمه تأمین اجتماعی و افزایش قیمت مصالح، فشار مضاعفی بر سازندگان وارد کرده و بسیاری از طرح ها را با چالش مواجه ساخته است.
این فعال حوزه ساختوساز همچنین از طولانی بودن فرآیندهای صدور مجوز انتقاد کرد و آن را یکی از موانع اصلی سرمایهگذاری در بخش ساختمان دانست.
دوستمحمدی با تأکید بر ضرورت حمایت از سازندگان، پیشنهاد اجرای یک طرح پایلوت مسکن استیجاری را مطرح کرد و گفت: این طرح با بهرهگیری از توان معماران برجسته کشور و با هزینهای اقتصادی قابل اجراست.
وی افزود: بخش خصوصی آمادگی دارد با مشارکت سرمایهگذاران، این الگو را بهعنوان نمونهای برای توسعه مسکن استیجاری و بازآفرینی شهری به اجرا درآورد.
دوستمحمدی ابراز امیدواری کرد با اصلاح برخی مقررات و کاهش هزینههای تحمیلی، زمینه برای رونق دوباره صنعت ساختمان و افزایش عرضه مسکن فراهم شود.