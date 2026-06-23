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والیبالیست نوجوان بجنوردی با حضور در اردوی نهایی تیم ملی، در آستانه اعزام به مسابقات قهرمانی زیر ۱۸ سال دختران آسیا قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ، مسابقات والیبال قهرمانی زیر ۱۸ سال دختران آسیا ۲۰۲۶ از ۱۰ تا ۱۶ تیرماه به میزبانی شهر ناخون راتچاسیما تایلند برگزار خواهد شد و تیم ملی نوجوانان دختر ایران نیز برای حضور در این رقابتها آماده میشود.
در همین راستا، ششمین اردوی آمادهسازی تیم ملی والیبال نوجوانان دختر ایران از روز ۳۰ خردادماه در کمپ تیمهای ملی والیبال زنان ایران در مجموعه ورزشی آزادی آغاز شده که این مرحله از اردو متصل به اعزام تیم ملی خواهد بود.
در میان دعوتشدگان به این اردو، النا همایونیراد، والیبالیست شایسته بجنوردی نیز حضور دارد و خود را برای همراهی تیم ملی در رقابتهای آسیایی آماده میکند.