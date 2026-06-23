پخش زنده
امروز: -
مدیرکل راه آهن استان یزد از بهرهبرداری از دو خط ریلی جدید به طول بیش از دو کیلومتر در ایستگاه استراتژیک چادرملو خبر داد که با هدف افزایش توان عملیاتی و تسریع گردش واگنها انجام شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید رضا سادات حسینی، مدیرکل راه آهن یزد، در این خصوص اعلام کرد که دو خط جدید ریلی در ایستگاه چادرملو با رعایت دقیق استانداردهای فنی، احداث و مورد بهرهبرداری قرار گرفتهاند. وی افزود: این خطوط با استفاده از ریلهای استاندارد UIC60، تراورسهای بتنی و با نصب چهار دستگاه سوزن جدید، پس از انجام عملیات جوشکاری تخصصی و عبور موفقیتآمیز قطار آزمایشی، بهطور کامل وارد مدار بهرهبرداری شدهاند.
سادات حسینی با تأکید بر اهمیت راهبردی این ایستگاه تصریح کرد: ایستگاه چادرملو با اختصاص حدود ۲۰ درصد از کل بارگیری ریلی کشور به خود، یکی از کلیدیترین نقاط شبکه ریلی محسوب میشود.
وی در ادامه گفت: بهرهبرداری از این خطوط جدید علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش و اعزام قطارها، موجب کاهش توقفات و مانورهای غیرضروری و در نتیجه تسریع در گردش واگنها خواهد شد که این امر در نهایت به ارتقای بهرهوری شبکه ریلی و تسهیل اهداف حملونقل کشور کمک خواهد کرد.