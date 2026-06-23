به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محمدرضا علیزاده از کشف یک محموله بزرگ کالای قاچاق خبر داد و اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت مشکوک در یک انبار واقع در شهرک صنعتی باغستان شهرستان شهریار، بررسی دقیق موضوع بلافاصله در دستور کار مأموران پلیس قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس امنیت اقتصادی با انجام اقدامات فنی و تخصصی، این انبار را شناسایی کردند.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران بیان کرد: پس از هماهنگی با مقام قضایی، در بازرسی از این محل ۹۲ هزار شاخه لوله هیدرولیکی قاچاق کشف و یک متهم نیز در این رابطه دستگیر شد.

علیزاده با اشاره به ارزیابی کارشناسان افزود: ارزش محموله قاچاق کشف‌شده بالغ بر ۵۰۰ میلیارد ریال برآورد شده است که متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی، به همراه کالا‌های مکشوفه جهت سیر مراحل قانونی تحویل مراجع قضایی شد.

فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: از شهروندان درخواست داریم تا در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک اقتصادی و قاچاق کالا، مراتب را از طریق تماس با سامانه ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.