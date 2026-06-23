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بیش از ۵ هزار نسخه کتاب برای کتابخانههای عمومی شهرضا خریداری شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ رئیس اداره کتابخانههای عمومی شهرستان شهرضا در نشست هم اندیشی با اصحاب رسانه شهرستان گفت: در سال گذشته بیش از ۵ هزار نسخه کتاب برای کتابخانههای عمومی شهرستان شهرضا به مبلغ بیش از یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان در حوزههای ادبی، کمک درسی، علمی و کودک و نوجوان خریداری شده است.
فاطمه پورخاقان افزود: ۱۷۱ هزار و ۸۱۶ نسخه کتاب در کتابخانههای شهرستان موجود است و پارسال ۶ هزار نسخه کتاب مردم، ناشران و نهاد کتابخانهها به ۱۰ باب کتابخانههای شهرستان اهدا کردند.
وی گفت: عضویت دهکهای ۱ تا ۳ در تمام کتابخانهها رایگان است و با یک عضویت میتوانند از تمام امکانات کتابخانههای کل کشور استفاده کنند.
در حال حاضر ۷ هزار و ۳۲۱ نفر عضو کتابخانههای عمومی شهرستان شهرضا هستند.