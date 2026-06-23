معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم گفت: با انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی و استانی، قم آماده میزبانی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری قم گفت: با انجام هماهنگی‌های لازم در سطح ملی و استانی، قم آماده میزبانی مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی است و مردم این شهر با حضور گسترده خود، صحنه‌ای ماندگار رقم خواهند زد.

مرتضی حیدری با اشاره به برگزاری این مراسم در روز ۱۶ تیرماه در محدوده بلوار پیامبر اعظم (ص)، گفت: هماهنگی‌های لازم در سطح ملی و استانی انجام شده و تمامی دستگاه‌های اجرایی برای میزبانی شایسته از زائران و شرکت‌کنندگان در این آیین تاریخی آماده هستند.

وی با بیان اینکه مردم قم طی بیش از ۱۱۰ شب حضور در حماسه‌های شبانه، ارادت و وفاداری خود را به رهبر شهید نشان داده‌اند، افزود: این حضور پرشور در مراسم تشییع نیز جلوه‌ای دیگر از ایمان، بصیرت و پایبندی مردم به آرمان‌های انقلاب اسلامی خواهد بود.

معاون استاندار قم تأکید کرد: مردم قم مصمم هستند با میزبانی شایسته، زمینه برگزاری باشکوه مراسم تشییع رهبر شهید را فراهم کنند و برگ زرین دیگری در تاریخ این شهر انقلابی رقم بزنند.