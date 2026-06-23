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رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور از برداشت ۷۰ درصدی پیلهتر ابریشم خبر داد و گفت: پیش بینی میشود امسال بیش از هزارو ۱۰۰ تن پیلهتر در کشور برداشت شود که سهم گیلان بیش از ۳۰۰ تن خواهد بود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ حبیب الله رضادوست در گفتگوی تلفنی به خبرنگار صدا و سیما گفت: برداشت پیلهتر ابریشم از ۲ هفته قبل در سراسر کشور آغاز و نوغاندران تاکنون ۷۰ درصد این پیلهها را برداشت کردهاند.
وی افزود: پیش بینی میشود امسال بیش از هزار و ۱۰۰ تن پیلهتر ابریشم به ارزش هزار ۳۰۰ میلیارد تومان در کشور برداشت شود که سهم گیلان بیش از ۳۰۰ تن به ارزش ۳۵۰ میلیارد تومان خواهد بود.
رئیس مرکز توسعه نوغانداری کشور گفت: قیمت خرید تضمینی هر کیلوگرم پیلهتر ابریشم ۶۰۵ هزار تومان تعیین شده است، اما به دلیل استقبال بخش خصوص، این محصول با قیمت توافقی یک میلیون و ۲۰۰ تا یک میلیون ۴۰۰ هزار تومان نیز فروخته میشود.
حبیب الله رضادوست افزود: امسال ۳۱ هزار جعبه تخم نوغان در کشور توزیع شد که از این تعداد، ۹ هزار و ۳۰۰ جعبه به گیلان اختصاص یافت.
وی از تولید پیلهتر ابریشم در ۱۸ استان کشور خبر داد و گفت: گیلان با تولید ۳۰ درصد پیلهتر کشور، مقام نخست را در این خصوص به خود اختصاص داده است.