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رئیس جمهور گفت: ما به دنبال اجرای کامل بندهایی هستیم که در چارچوب قوانین بینالمللی و حقوق ملت ایران به امضا رسیده و در صورت تحقق این مهم، بسیاری از مشکلات منطقه کاهش مییابد و دست متجاوزان و تجاوزکاران کوتاه خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسعود پزشکیان صبح امروز سه شنبه دوم تیر ماه ۱۴۰۵ پیش از عزیمت به پاکستان، با اشاره به اهداف این سفر گفت: سفری که به دعوت نخست وزیر پاکستان انجام میشود، پس از تلاشهای گستردهای شکل گرفته است که هم نخست وزیر محترم، فیلد مارشال عاصم منیر فرمانده ارتش، سید محسن نقوی وزیر کشور و مجموعه دولت پاکستان برای هماهنگی و نهایی شدن تفاهمنامه میان ایران و آمریکا انجام دادند.
پزشکیان تصریح کرد: روندی که مسئولان پاکستان برای پیگیری حق و حقوق ملت ایران دنبال کردند، نقشی بیبدیل در نهایی شدن این تفاهمنامه داشت و تلاشی که از سوی این عزیزان صورت گرفت، به گونهای بود که شاید دغدغه آنها برای به سرانجام رسیدن توافق و برقراری صلح در منطقه بیش از دغدغه ما بود.
رئیس جمهور با بیان اینکه سفر به پاکستان با هدف قدردانی از تلاشهایی انجام میشود که دولت این کشور برای نهایی شدن تفاهمنامه میان ایران و آمریکا و پیگیری حق و حقوق ملت ایران انجام داده است افزود: سفری که امروز آغاز میشود، علاوه بر قدردانی از همراهیهای دولت پاکستان، با هدف پیگیری ادامه مسیری انجام میشود که باید تمام بندهای تفاهمنامه در چارچوب قوانین بینالمللی و حق و حقوق ملت ایران به مرحله اجرا برسد و آنچه به امضا رسیده است به صورت کامل عملیاتی شود.
پزشکیان اظهار داشت: اتفاقی که با اجرای این تفاهمنامه رقم خواهد خورد، میتواند بسیاری از مشکلات موجود در منطقه و خاورمیانه را کاهش دهد و در شرایطی که جنگهای ناجوانمردانه و تجاوزات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای اسلامی ادامه دارد، زمینه تقویت ثبات و امنیت منطقهای را فراهم سازد.
رئیس جمهور خاطرنشان کرد: موضوعی که در این تفاهمنامه مورد تأکید قرار گرفته، ممنوعیت تجاوز رژیم صهیونیستی به کشورهای اسلامی است و امیدواریم روندی که آغاز شده، به برقراری امنیت پایدار در منطقه و کوتاه شدن دست متجاوزان منجر شود؛ هدفی که تحقق آن از وظایف اساسی ما به شمار میرود.
پزشکیان گفت: در این سفر، تبادلاتی که در حوزههای تجاری، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، نظامی و همچنین صلح و امنیت دنبال میشود، محور گفتوگوها و رایزنیهای مشترک خواهد بود.
رئیس جمهور تأکید کرد: ارتباطاتی که میان جمهوری اسلامی ایران و پاکستان و همچنین با کشورهای اسلامی از جمله ترکیه، قطر، عربستان و دیگر کشورهای منطقه در حال گسترش است، در راستای رویکردی دنبال میشود که مقام معظم رهبری بر آن تأکید دارند و اولویتی است که در دستور کار دولت قرار گرفته است.