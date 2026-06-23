یک شرکت دفاعی چینی از تولید سلاح لیزری جدید و قابل‌حملی خبر داده است که می‌تواند پهپاد‌ها را در آسمان رهگیری و سرنگون کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از ایندپندنت، شرکت «هاربین شینگوانگ اوپتیک الکترونیکس تکنولوژی» این فناوری را که می‌توان در یک کوله پشتی حمل کرد در نمایشگاه تسلیحاتی در پکن نمایش داد.

استفاده از لیزر‌های قدرتمند برای دفاع در مقابل پهپاد‌های مسلح رشد کرده، زیرا آنها کارآمدتر هستند و هزینه هر شلیک نسبت به مهمات سنتی هزینه کمتری دارد.

تابه اکنون الزامات مربوط به انرژی زیاد و خنک کنندگی به معنای آن بود که حمل لیزر‌های ضد پهپاد برای یک فرد کار سختی است.

اما لیزر‌های مدل جدید «لیجیان»، به معنای شمشیر تیز، با استفاده از هوش مصنوعی اهداف را شناسایی می‌کنند و هم اکنون در برخی واحد‌های نظامی چینی به کار گرفته شده‌اند.

هریک از لیزر‌ها حدود ۲۵ کیلوگرم وزن و بردی حدود ۵۰۰ متر دارد که به اندازه نصف برد مدل‌های ثابت است. این ابزار‌ها با وجود برد محدود می‌توانند ظرف چهارثانیه پهپاد را بسوزانند و در کمتر از پنج ثانیه برای شلیک بعدی خنک و آماده می‌شوند.

به گفته شرکت سازنده این دستگاه‌ها به‌راحتی قابل استفاده هستند و می‌توانند به‌سرعت مستقر و بازیابی شوند.