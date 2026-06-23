به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ امام جمعه نجف اباد و عضو مجلس خبرگان رهبری در جلسه امر به معروف و نهی از منکر شهرستان نجف آباد گفت: این ماه مجال و فرصتی مناسب برای پرداختن و توجه بیشتر به این فریضه الهی است.

حجت الاسلام مصطفی حسناتی با اشاره به اهمیت فوق العاده فریضه امر به معروف افزود: اهمیت فریضه امر به معروف و نهی از منکر بر هیچ فردی پوشیده نیست و آیات و روایات بسیاری در این خصوص وجود دارد.

وی گفت: همه به اهمیت مقوله امر به معروف و نهی از منکر واقف هستیم و باید از این مرحله فراتر برویم و با یک کار علمی و عملی در رسانه‌ها مختلف فریضه امر به معروف و نهی از منکر را در جامعه به صورت عملی ترویج کنیم.