مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از نهایی شدن قرارداد واگذاری ۱۵۷ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد.

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، اصغر کشوریان مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، قرارداد واگذاری ۱۵۷ قطعه زمین به خانواده‌های واجد شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منعقد شده است.

کشوریان افزود: این واگذاری‌ها پس از طی مراحل قانونی، استعلام‌ها و تأیید صلاحیت متقاضیان انجام شده است.

وی تأکید کرد: تأمین زمین برای خانواده‌های پرجمعیت و اقشار مشمول طرح‌های حمایتی مسکن، از اولویت‌های اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر است.

کشوریان تصریح کرد با تداوم این برنامه‌ها، زمینه خانه‌دار شدن خانواده‌های بیشتری در استان فراهم شود.