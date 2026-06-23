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مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر از نهایی شدن قرارداد واگذاری ۱۵۷ قطعه زمین به متقاضیان واجد شرایط طرح جوانی جمعیت از ابتدای سال ۱۴۰۵ خبر داد.
به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، اصغر کشوریان مدیرکل راه و شهرسازی استان بوشهر گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون، قرارداد واگذاری ۱۵۷ قطعه زمین به خانوادههای واجد شرایط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت منعقد شده است.
کشوریان افزود: این واگذاریها پس از طی مراحل قانونی، استعلامها و تأیید صلاحیت متقاضیان انجام شده است.
وی تأکید کرد: تأمین زمین برای خانوادههای پرجمعیت و اقشار مشمول طرحهای حمایتی مسکن، از اولویتهای اداره کل راه و شهرسازی استان بوشهر است.
کشوریان تصریح کرد با تداوم این برنامهها، زمینه خانهدار شدن خانوادههای بیشتری در استان فراهم شود.