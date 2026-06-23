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سرپرست اداره کل راهداری و حملونقل جادهای خوزستان از برنامهریزی برای تقویت ناوگان حملونقل و مدیریت تردد در مرزهای استان بهمنظور خدماترسانی به شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر مطهر قائد شهید امت خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یزدان خسروی گفت: علیرغم برگزاری مراسم در کربلا و نجف، پیشبینی میشود جمعیت قابل توجهی از مردم عراق برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید امت از طریق مرزهای خوزستان تردد داشته باشند که در همین راستا تمهیدات لازم برای جابهجایی مسافران و ساماندهی سفرها در نظر گرفته شده است.
وی با اشاره به مدیریت تقاضای سفر بیان کرد: برای جلوگیری از ایجاد تعهدات غیرقابل انجام، پیشفروش بلیت در بازه زمانی مشخصی محدود خواهد شد تا در زمانهای اوج ورود زائران به مرزها، امکان استفاده حداکثری از ظرفیت ناوگان فراهم شود.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان همچنین از استفاده از ظرفیت ناوگان دستگاهها و بخشهای مختلف برای خدماترسانی در این مراسم خبر داد و ادامه داد: در کنار ناوگان حملونقل عمومی، از ظرفیت ناوگان شرکتها، صنایع و دستگاههای اجرایی نیز برای جابهجایی شرکتکنندگان در مراسم تشییع پیکر شهید استفاده خواهد شد تا روند خدماترسانی با سرعت و نظم بیشتری انجام شود.
خسروی از استقرار شرکتهای مسافربری در مرزهای استان خبر داد و افزود: این اقدام با هدف صدور صورتوضعیت برای مسافرانی که قصد تردد در خاک جمهوری اسلامی ایران را دارند و همچنین ساماندهی فعالیت ناوگان انجام خواهد شد تا روند جابهجایی مسافران با نظم بیشتری صورت گیرد.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان با اشاره به احتمال افزایش فعالیت ناوگان در این ایام عنوان کرد: با توجه به پیشبینی فعالیت گسترده ناوگان، ممکن است با کمبود راننده مواجه شویم؛ از این رو استفاده از ظرفیت رانندگان بازنشسته و همچنین رانندگانی که سابقه فعالیت در بخش مسافری داشته و اکنون در بخشهای دیگر حملونقل فعالیت میکنند در دستور کار قرار دارد.
خسروی خاطر نشان کرد: بهمنظور پاسخگویی بهتر به مسافران و زائران، میز خدمت در پایانههای مسافری استان مستقر خواهد شد تا امور مربوط به خدماترسانی و راهنمایی مسافران با سرعت و نظم بیشتری انجام شود.
وی همچنین با اشاره به برنامهریزی برای ایام اربعین حسینی (ع) گفت:: بر اساس تحلیل آمار سالهای گذشته، تعداد اتوبوسهای مورد نیاز در روزهای مختلف در مرزها برآورد شده و برنامهریزی لازم برای تأمین ناوگان در روزهای اوج تردد در حال انجام است.
سرپرست اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خوزستان در پایان بر ضرورت هماهنگی و همافزایی میان فعالان حوزه حملونقل تأکید کرد و گفت: با همکاری شرکتهای حملونقل، رانندگان و دستگاههای مرتبط تلاش خواهیم کرد خدماترسانی به زائران و مسافران در مرزهای استان با آمادگی کامل و بدون مشکل انجام شود.