گروه‌های متعدد مستندساز با بسیج امکانات در سراسر کشور و مرز‌های همسایه، برای ثبت و ضبط آیین باشکوه تشییع «رهبر شهید انقلاب» در قالب یک پروژه مستند جامع آماده می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محمد شکیبانیا، مستندساز، در گفت‌و‌گو با برنامه «طنین سرزمین من» رادیو صبا، ضمن تشریح اهمیت ثبت رخداد‌های ملی، از آغاز تدارکات گسترده برای تولید اثری مستند پیرامون مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب خبر داد.

شکیبانیا با تأکید بر رسالت سینمای مستند در قبال تاریخ گفت: مستندسازان نسبت به وقایع مهم پیرامون خود بی‌تفاوت نیستند.

دغدغه‌مندی نسبت به وطن و آینده آن، انگیزه‌ای است که هنرمندان را در بزنگاه‌های تاریخی به میدان می‌آورد.

این آثار نه تنها برای مخاطب امروز، بلکه به عنوان سندی ماندگار برای آیندگان باقی می‌مانند.

این مستندساز درباره گستره جغرافیایی این پروژه گفت: این طرح با مشارکت گروه‌هایی از مستندسازان و فعالان رسانه‌ای در شهر‌های تهران، مشهد و قم اجرا می‌شود.

همچنین برای ثبت تصاویر ورود مهمانان و زائران از کشور‌های همسایه، تیم‌هایی در نقاط مرزی از جمله میرجاوه، دوغارون و بازرگان مستقر شده‌اند و هماهنگی‌هایی نیز برای پوشش رویداد‌های مرتبط در کشور عراق صورت گرفته است.

وی با اشاره به بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود برای این ثبت تصویری افزود: در کنار تیم‌های حرفه‌ای، از ظرفیت دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران در سراسر کشور نیز برای پوشش حداکثری آیین‌های مردمی استفاده خواهد شد.

شکیبانیا در پایان درباره انتخاب نام این مستند توضیح داد: این پروژه در ابتدا با عنوان «در سوگ سرو» کلید خورده بود، اما با توجه به ماهیت حماسی مراسم که به بدرقه‌ای باشکوه بدل شده است، عنوان «باید برخاست» که هم‌راستا با شعار اصلی مراسم است، برای این مستند برگزیده شد تا رویکرد رویداد را به درستی منعکس کند.