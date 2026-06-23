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دبیر اجرایی هشتمین جشنواره ملی فردوسی، گفت: جشنواره ملی فردوسی با اهدافی، چون پاسداشت هویت اسلامی-ایرانی، پژوهش در حوزه زبان و ادب فارسی و شناسایی استعدادهای برتر برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان وزارت آموزش و پرورش افزود: این جشنواره با پشتیبانی فرهنگستان زبان و ادب فارسی، مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و همکاری اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی و در راستای اجرای راهکارهای سند تحول بنیادین، با اهدافی، چون پاسداشت هویت اسلامی-ایرانی، پژوهش در حوزه زبان و ادب فارسی، شناسایی و هدایت استعدادهای برتر و حمایت از نوآوریهای ادبی و هنری برگزار میشود.
شرکتکنندگان و محورهای جشنواره
الهام یاوری گفت: دانشآموزان پایههای هفتم تا یازدهم مدارس استعدادهای درخشان (سمپاد) سراسر کشور، به همراه کارکنان آموزشی و اجرایی این مدارس (مدیران، معاونان، معلمان و مشاوران) میتوانند در این جشنواره شرکت کنند.
وی محورهای جشنواره را به سه بخش اصلی تقسیم کرد و گفت: محور نخست، زبان فارسی، شامل موضوعاتی، چون واژهگزینی، جایگاه زبان فارسی در عرصه علم و پژوهشهای مرتبط با فردوسی و شاهنامه است. محور دوم، ادبیات فارسی، با موضوعاتی نظیر آیین پهلوانی، خردورزی، میهندوستی، هویت و فرهنگ، نیایش، و پاسداشت حماسه ایثار و مقاومت طراحی شده است.
همچنین بخش ویژه «گلستانخوانی» با هدف آشنایی دانشآموزان با اندیشههای سعدی و تقویت مهارتهای خوانش و درک متون کلاسیک فارسی در قالبهای حفظ، خوانش و نمایشنامهنویسی برگزار خواهد شد.
قالبهای آثار و ضوابط ارسال
یاوری گفت: در محور زبان فارسی، فرهنگیان میتوانند مقاله و دانشآموزان دوره اول و دوم متوسطه بهترتیب پژوهش و پژوهه ارسال کنند. در محور ادبیات فارسی نیز قالبهای شعر (در تمام قالبهای کلاسیک و نو)، داستان کوتاه، داستانک، نثر ادبی، شاهنامهخوانی و بازآفرینی شاهنامه پیشبینی شده است.
وی با تأکید بر رعایت ضوابط علمی و نگارشی، افزود: هر یک از قالبها دارای شرایط خاصی از جمله تعداد واژگان معیّن، تعداد منابع مشخص، رعایت ساختار نگارش و استفاده از قلم و فرمت استاندارد است که در شیوهنامه جشنواره به تفصیل آمده است. همچنین تمامی آثار با ابزارهای سنجش هوش مصنوعی بررسی میشوند و استفاده نامتعارف از آن، موجب حذف اثر از داوری خواهد شد.
مهلت ارسال و جوایز برگزیدگان
دبیر اجرایی جشنواره با اعلام اینکه علاقهمندان تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را از طریق وبگاه ferdowsi.sampad.gov.ir ارسال کنند، گفت: پس از داوری، ۳۰ اثر برگزیده در بخش فرهنگیان و ۱۲ اثر در بخش دانشآموزی مورد تقدیر قرار خواهند گرفت و برگزیدگان ضمن دریافت لوح سپاس، تندیس و جوایز فرهنگی، آثارشان در مجموعه آثار برتر جشنواره منتشر خواهد شد.
یاوری تصریح کرد: آیین پایانی جشنواره و معرفی برگزیدگان، شهریورماه ۱۴۰۵ برگزار میشود و از همه دانشآموزان و فرهنگیان دعوت میشود تا با مشارکت فعال خود، گامی در پاسداشت زبان و ادب فارسی و ترویج فرهنگ غنی اسلامی-ایرانی بردارند.