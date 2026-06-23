معاون مهندسی و ساخت راه و شهرسازی گیلان از تکمیل مراحل پایانی سالن اجتماعات مصلای امام خمینی (ره) و استخر شنای فرهنگیان رشت خبر داد و گفت: این دو طرح تا هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسند.

دو طرح فرهنگی و ورزشی رشت در آستانه افتتاح

دو طرح فرهنگی و ورزشی رشت در آستانه افتتاح

به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صداوسیما، مرتضی یوسفیان، معاون مهندسی و ساخت اداره کل راه و شهرسازی گیلان گفت: عملیات تکمیل و بازسازی سالن اجتماعات مصلای امام خمینی(ره) رشت پس از رفع موانع اعتباری شتاب گرفته و اکنون در مراحل پایانی تجهیز قرار دارد.

یوسفیان افزود: نصب تأسیسات سرمایشی و گرمایشی، تجهیزات صوت و نور، کف‌پوش و صندلی‌های سالن در حال انجام است.

وی همچنین از پیشرفت ۹۰ درصدی استخر شنای فرهنگیان رشت خبر داد و گفت: این مجموعه ورزشی شامل استخر اصلی و کودکان، سالن بدنسازی، سونا و جکوزی است و در مرحله نهایی تجهیز قرار دارد.

یوسفیان تأکید کرد: با تسریع عملیات اجرایی و تأمین منابع مورد نیاز، هر دو طرح در هفته دولت به بهره‌برداری رسیده و در اختیار شهروندان و جامعه فرهنگی استان قرار خواهد گرفت.