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عضو هیئتمدیره صندوق حمایت از صنایع پیشرفته (صحا) از هدفگذاری این صندوق برای توسعه فعالیت شرکتهای فناور و افزایش سهم آنها در بازارهای داخلی و صادراتی با بهرهگیری از ابزارهای حمایتی خبر داد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مهدی فرنیان در بازدید از واحدهای فناور و صنایع پیشرفته مستقر در شهرک صنعتی شمسآباد با تأکید بر اهمیت حمایت از شرکتهای دانشبنیان و صنایع پیشرفته اظهار داشت: واحدهای فناور مستقر در شهرک صنعتی شمسآباد از ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه تولید محصولات دانشبنیان، تجهیزات پزشکی و صنایع پیشرفته برخوردار هستند.
وی ادامه داد: صندوق حمایت از صنایع پیشرفته تلاش میکند با بهرهگیری از ابزارهای حمایتی، تأمین مالی و صدور ضمانتنامه، زمینه توسعه فعالیت این شرکتها و افزایش سهم آنها در بازارهای داخلی و صادراتی را فراهم کند.
به گفته فرنیان؛ بازدیدهای میدانی از واحدهای تولیدی و فناور، فرصت مناسبی برای شناسایی دقیق نیازها و ظرفیتهای موجود و طراحی حمایتهای هدفمند در راستای توسعه فناوری و تولید ملی است.