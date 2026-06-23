بمنظور جلوگیری از سقط جنین‌های احتمالی، حمایت از مراکز نفس در نشست کارگروه اجتماعی و فرهنگی هرمزگان به تصویب رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ استاندار هرمزگان در این نشست گفت: فقط دو شهرستان میناب و جاسک با نرخ باروری ۲ و یک دهم، با استاندارد جمعیتی در سطح ملی همخوانی دارند، اما میانگین این نرخ در یازده شهرستان دیگر هرمزگان حدود یک و نیم درصد است.

محمد آشوری افزود: عوامل کاهش زادوری و به ویژه سقط جنین در استان به تفکیک هر یک از سیزده شهرستان باید شناسایی و برای رفع آن برنامه ریزی شود.

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مدیر عامل مرکز نفس هرمزگان هم گفت: مرکز نفس در مراکز جامع سلامت در سراسر استان فعال است و کارشناسان به بانوان متقاضی سقط برای نگهداشت جنین مشاوره می‌دهند و نیاز‌های خانواده‌ها را هم در این زمینه برطرف می‌کنند.