معاون عمرانی استاندار کرمانشاه گفت: شورای فنی استان به عنوان یک مجموعه دغدغه‌مند یک نظارت کارشناسی، تسهیلگر و توسعه‌گرایانه بر طرح‌های عمرانی استان دارد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، طهماسب نجفی در نشست شورای فنی استان گفت: طرح‌های بسیار مهم عمرانی در حوزه‌های مختلف ورزشی، فرهنگی، خدماتی، درمانی، کشاورزی در شورای فنی استان مطرح می‌شود که پس از بررسی‌های کارشناسی از مشکلات پیش رو گره گشایی شده است.

معاون عمرانی استاندار رسیدگی و حل اختلافات میان پیمانکار و دستگاه اجرایی را یکی از وظایف مهم شورای فنی دانست و گفت: حل اختلافات میان پیمانکار و دستگاه اجرایی در شورای فنی به کاهش مراجعات به دستگاه قضایی و انضباط مالی دستگاه‌های اجرایی، کاهش زیان‌ها و تسهیل در روند تعیین تکلیف و بهره برداری طرح‌ها کمک می‌کند.