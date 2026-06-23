رئیس سازمان هواپیمایی کشوری گفت: با موافقت عراق برای ایجاد مسیر‌های پروازی جدید، پرواز‌های شهر‌های جنوبی ایران از مسیر‌های کوتاه‌تر و با زمان کمتری به فرودگاه‌های نجف و بغداد انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما کاپیتان ابوذر شیرودی، رئیس سازمان هواپیمایی کشوری، اعلام کرد که نتایج مذاکرات تخصصی با کشور عراق منجر به افزایش ظرفیت پروازی و ایجاد مسیرهای جدید بین دو کشور شده است. وی افزود که این توافق در مرحله نخست برای ایام اربعین به صورت موقت و در صورت کارآمدی، به صورت دائمی اجرا خواهد شد.

وی با تأکید بر مزایای این توافق گفت: «به موجب این موافقت، پروازهای برخاسته از شهرهای جنوبی کشور از مسیرهای کوتاه‌تر عبور کرده و زمان رسیدن مسافران به فرودگاه‌های نجف و بغداد به شکل چشم‌گیری کاهش خواهد یافت.»

شیرودی خاطرنشان کرد که این موفقیت حاصل پیگیری‌های مداوم و جلسات کارشناسی میان سازمان هواپیمایی کشوری ایران و عراق بوده است که در نهایت منجر به رفع یکی از چالش‌های پروازی و افزایش ظرفیت تردد در مسیرهای راهبردی شد.