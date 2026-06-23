رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات از پیگیری ابتکار‌های مشترک برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ایجاد «ابر اکوسیستم دیجیتال بریکس» و گسترش همکاری‌های پژوهشی در فناوری‌های نسل آینده ارتباطات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمدحسین شیخی، رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات با تشریح دستاورد‌های حضور جمهوری اسلامی ایران در مجمع نوآوری شبکه‌های آینده بریکس ۲۰۲۶، از پیگیری ابتکار‌های مشترک برای توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، ایجاد «ابر اکوسیستم دیجیتال بریکس» و گسترش همکاری‌های پژوهشی در فناوری‌های نسل آینده ارتباطات خبر داد.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ در تشریح نتایج سفر به چین و مشارکت در نشست‌های تخصصی بریکس در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات، همکاری در توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، تبادل داده و فناوری‌های نوین را از مهم‌ترین محور‌های مورد توجه کشور‌های عضو این گروه عنوان کرد.

وی با اشاره به نقش روزافزون فناوری‌های دیجیتال در اقتصاد جهانی، اظهار کرد: کشور‌های عضو بریکس تلاش دارند از طریق سازوکار‌های مشترک، ظرفیت‌های علمی، صنعتی و فناورانه خود را هم‌افزا کرده و زمینه توسعه اقتصاد دیجیتال را فراهم کنند.

تمرکز بریکس بر توسعه شبکه کابل‌های زیردریایی

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در نشست‌های اخیر بریکس را توسعه همکاری‌ها برای ایجاد شبکه کابل‌های زیردریایی میان کشور‌های عضو دانست و گفت: ایده بررسی امکان ایجاد این شبکه از سال ۲۰۱۶ مطرح شده و هدف آن پاسخ‌گویی به نیاز‌های رو‌به‌رشد تبادل داده و تقویت اتصال دیجیتال میان اعضاست.

شیخی افزود: در سال ۲۰۲۵ و با ابتکار برزیل، کارگروه بررسی الزامات کابل زیردریایی بریکس تشکیل شد تا امکان‌سنجی فنی و اقتصادی این طرح را دنبال کند. این مطالعات بر توسعه زیرساخت‌های ارتباطی در حوزه‌های علم، فناوری و آموزش و همچنین افزایش ظرفیت ارتباطی میان کشور‌های عضو متمرکز است.

وی هدف این طرح را تقویت هماهنگی راهبردی در حوزه کابل‌های زیردریایی و زمینی، بهبود اتصال دیجیتال بین‌المللی، کاهش شکاف دیجیتال و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های ارتباطی عنوان کرد و افزود: هسته اصلی این شبکه بر پایه مسیر‌های اصلی کابل‌های زیردریایی طراحی شده و با شاخه‌های منطقه‌ای و مسیر‌های زمینی تکمیل خواهد شد.

پیشنهاد ایجاد «ابر اکوسیستم دیجیتال بریکس

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ادامه به برنامه کشور‌های عضو برای توسعه همکاری‌های دیجیتال اشاره کرد و گفت: با گسترش فناوری‌های نوین، رویکرد‌های سنتی حوزه مخابرات در حال جایگزینی با الگو‌های جامع حکمرانی دیجیتال است.

وی افزود: وزرای ارتباطات کشور‌های عضو بریکس در نشست‌های اخیر بر توسعه یک اکوسیستم دیجیتال باز، نوآورانه و فراگیر تأکید کرده‌اند؛ اکوسیستمی که با مشارکت دولت‌ها، صنعت، دانشگاه‌ها و سرمایه‌گذاران بتواند فرصت‌های دیجیتال را به شکل گسترده‌تری در اختیار اعضا قرار دهد.

شیخی از طرح پیشنهاد ایجاد «ابر اکوسیستم دیجیتال بریکس» خبر داد و اظهار کرد: این پلتفرم به‌عنوان بستری برای همکاری‌های بین‌المللی در صنعت دیجیتال طراحی شده و امکان تعامل میان دولت‌ها، شرکت‌ها، اندیشکده‌ها، انجمن‌های صنعتی و سرمایه‌گذاران کشور‌های عضو را فراهم خواهد کرد.

به گفته وی، ایجاد جامعه‌های تخصصی آنلاین، پایگاه‌های آموزشی و دانشی، شبکه اندیشکده‌ها و متخصصان، نمایشگاه‌های مجازی فناوری و سازوکار‌های تأمین مالی و سرمایه‌گذاری از جمله بخش‌های پیش‌بینی‌شده برای این پلتفرم است.

همکاری مشترک در فناوری‌های نسل آینده ارتباطات

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین به برنامه کاری گروه مطالعاتی ارتباطات نسل آینده بریکس در سال ۲۰۲۶ اشاره کرد و گفت: این گروه با هدف تقویت همکاری‌های پژوهشی و فناورانه میان کشور‌های عضو در حوزه فناوری‌های نوین ارتباطی تشکیل شده است.

وی افزود: در چارچوب این برنامه، گروه‌های کاری تخصصی در حوزه‌هایی نظیر اتصال شبکه‌ای کشور‌های عضو، فناوری‌های ارتباطی آینده موسوم به Net۲۰۳۰، توسعه پلتفرم‌های مشترک API، تعامل‌پذیری عامل‌های هوشمند مبتنی بر هوش مصنوعی و شبکه‌های محاسباتی ـ ارتباطی فعالیت خواهند کرد.

شیخی با بیان اینکه این گروه‌ها با مشارکت دانشگاه‌ها، پژوهشگران، شرکت‌ها و نهاد‌های سیاست‌گذار کشور‌های عضو فعالیت می‌کنند، ادامه داد: توسعه پژوهش‌های مشترک، تبادل تجربه، تعریف پروژه‌های مشترک و مشارکت هماهنگ در تدوین استاندارد‌های بین‌المللی از مهم‌ترین اهداف این همکاری‌هاست.

برگزاری رویداد‌های مشترک علمی و فناورانه

وی از برنامه‌ریزی برای برگزاری مجموعه‌ای از رویداد‌ها و برنامه‌های مشترک در این چارچوب خبر داد و گفت: هفتمین مجمع نوآوری شبکه‌های آینده بریکس، نشست‌های تخصصی بررسی پیشرفت پروژه‌ها، کارگاه‌های آموزشی فناوری‌های نوین ارتباطی و برنامه‌های توسعه منابع انسانی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات از جمله این برنامه‌ها خواهد بود.

رئیس پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان تأکید کرد: توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه میان کشور‌های عضو بریکس می‌تواند به تقویت زیرساخت‌های دیجیتال، افزایش ظرفیت نوآوری و شکل‌گیری پروژه‌های مشترک در حوزه اقتصاد دیجیتال منجر شود و فرصت‌های تازه‌ای برای همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه فراهم آورد.