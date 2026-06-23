رئیس پلیس راه گیلان از مرگ خانمی ۸۵ ساله هنگام عبور از عرض جاده در منطقه کوچی چال شهرستان فومن، به دلیل بی توجهی راننده به سمت جلو خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ سرهنگ جاور صفاری به تحریریه خبرگزاری صدا و سیما گفت: زنی ۸۵ ساله هنگام عبور از عرض جاده در محور فومن – ماسوله، محدوده روستای کوچی چال، بر اثر برخورد شدید سواری دنا، در دم جان باخت.

رئیس پلیس راه گیلان علت این حادثه را بی توجهی راننده به سمت جلو عنوان کرد و گفت: جسد این عابر برای طی مراحل قانونی به پزشکی قانونی تحویل داده شد.

سرهنگ صفاری با تاکید بر اینکه محور ماسوله به عنوان یک منطقه گردشگری در همه ایام سال، به ویژه فصل گرما بسیار پرتردد و شلوغ است، از مردم استان و مسافران خواست هنگام رانندگی در این مسیر، از سرعت و سبقت غیرمجاز خودداری کنند و به سمت جلو توجه کافی داشته باشند.