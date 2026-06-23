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معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران از تسویه کامل تعهدات ارزی این شرکت خبر داد و گفت: بانک مرکزی این موضوع را طی نامهای رسمی به مراجع رسیدگیکننده تایید کرده است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای رضا نیکپور اعلام کرد: کلیه تعهدات ارزی شرکت ملی صنایع مس ایران تا پایان زمان رسیدگی با بانک مرکزی تسویه شده و این موضوع طی نامه رسمی بانک مرکزی به مراجع رسیدگیکننده اعلام شده است.
نیکپور با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه رفع تعهدات ارزی اظهار داشت: طی یک سال گذشته، علاوه بر ایفای تعهدات جاری، تعهدات باقیمانده از سنوات گذشته نیز تعیین تکلیف و رفع تعهد شده است.
به گفته معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی مس، این اقدامات در راستای ساماندهی کامل تعهدات ارزی شرکت و پایبندی به الزامات قانونی انجام شده است.
معاون مالی و اقتصادی شرکت ملی صنایع مس ایران تأکید کرد: این شرکت همواره در چارچوب مقررات ارزی کشور، ارز حاصل از صادرات خود را از طریق سازوکارهای رسمی عرضه کرده است.
وی افزود: شرکت ملی مس در مسیر ایفای کامل تعهدات قانونی خود اقدام کرده و تسویه کامل تعهدات ارزی نیز در همین چارچوب انجام شده است.
تایید رسمی بانک مرکزی میتواند به شفافسازی وضعیت ارزی شرکت ملی صنایع مس ایران و رفع ابهامهای احتمالی درباره تعهدات ارزی این شرکت کمک کند.