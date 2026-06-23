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ادارهکل هواشناسی استان قم با صدور هشدار سطح زرد، از تشدید وزش باد و خیزش گردوخاک در سراسر استان طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، بر اساس هشدار زرد اداره کل هواشناسی قم، از روز چهارشنبه سوم تیرماه تا اواخر وقت پنجشنبه چهارم تیرماه، به دلیل افزایش تغییرات گرادیان افقی فشار در سطح زمین، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید با جهت شرقی در استان رخ خواهد داد که پیامد آن خیزش گردوخاک، کاهش کیفیت هوا و افت دید افقی بهویژه در مناطق غربی و جنوبی استان خواهد بود.
طبق پیشبینی هواشناسی، روز چهارشنبه تمامی مناطق استان بهویژه نواحی غربی و جنوبی تحت تأثیر این سامانه قرار میگیرند و روز پنجشنبه نیز وزش باد و گردوخاک سراسر استان را فرا خواهد گرفت.
هواشناسی قم برای امروز سهشنبه دوم تیرماه آسمانی صاف تا کمی ابری پیشبینی کرده است که در برخی ساعات با وزش باد نسبتاً شدید همراه خواهد بود و از بعدازظهر نیز افزایش ابر انتظار میرود. بیشینه دمای هوای قم امروز به ۴۴ درجه سانتیگراد و کمینه آن به ۲۷ درجه سانتیگراد میرسد.
کارشناسان هواشناسی هشدار دادهاند که وزش باد شدید و خیزش گردوخاک میتواند موجب کاهش کیفیت هوا، کاهش شعاع دید، اختلال در تردد جادهای، بروز مشکلات تنفسی برای گروههای حساس، آسیب به سازههای موقت و شکستن شاخه یا سقوط درختان فرسوده شود.
به شهروندان توصیه شده است ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری در فضای باز، بهویژه سالمندان، کودکان و بیماران تنفسی، از توقف خودرو در کنار ساختمانهای نیمهکاره و درختان فرسوده خودداری کرده و در سفرهای برونشهری و فعالیتهای عمرانی و کشاورزی احتیاط لازم را به عمل آورند.