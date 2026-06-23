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مراسم عزاداری حسینی در فضایی آکنده از شور حسینی و معنویت در فرماندهی انتظامی استان لرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در هشتمین روز از ماه محرم فرماندهی انتظامی استان میزبان عزاداری سید و سرور شهیدان بود.
عزاداران حسینی در این مراسم با نوای مرثیه و ذکر مصائب کربلا، ارادت و دلدادگی خود را به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا (ع) و شهدای والامقام کربلا ابراز کردند و بار دیگر بر استمرار راه سرخ عاشورا، پاسداری از آرمانهای انقلاب اسلامی و حفظ ارزشهای دینی و انقلابی تأکید شد.
این مراسم در فضایی آکنده از شور حسینی و معنویت برگزار شد و جلوهای از وحدت، همدلی و پیوند ناگسستنی خادمان امنیت و خدمتگزاران نظام اسلامی با مکتب انسانساز و حیاتبخش عاشورا را به نمایش گذاشت.