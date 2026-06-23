به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، در هشتمین روز از ماه محرم فرماندهی انتظامی استان میزبان عزاداری سید و سرور شهیدان بود.



عزاداران حسینی در این مراسم با نوای مرثیه و ذکر مصائب کربلا، ارادت و دلدادگی خود را به ساحت مقدس حضرت سیدالشهدا (ع) و شهدای والامقام کربلا ابراز کردند و بار دیگر بر استمرار راه سرخ عاشورا، پاسداری از آرمان‌های انقلاب اسلامی و حفظ ارزش‌های دینی و انقلابی تأکید شد.

حاضران در این مراسم با تأسی از فرهنگ ایثار، مقاومت و شهادت‌طلبی عاشورایی، پیام جاودان نهضت حسینی را چراغ راه عزت، اقتدار و امنیت جامعه اسلامی دانسته و بر ضرورت ترویج فرهنگ عاشورا در میان نسل‌های آینده تأکید کردند.

حجت الاسلام و المسلمین سید احمد رضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان در این مراسم با تبیین اهداف نهضت عاشورا، بر ضرورت الگوگیری از فرهنگ ایثار، فداکاری و ولایت‌مداری حضرت امام حسین (ع) در انجام مأموریت‌های سازمانی و خدمت‌رسانی به مردم تأکید کرد



این مراسم در فضایی آکنده از شور حسینی و معنویت برگزار شد و جلوه‌ای از وحدت، همدلی و پیوند ناگسستنی خادمان امنیت و خدمتگزاران نظام اسلامی با مکتب انسان‌ساز و حیات‌بخش عاشورا را به نمایش گذاشت.



