پخش زنده
امروز: -
مدیرکل انتقال خون هرمزگان گفت: شش پایگاه ثابت و سیار در پنج شهرستان هرمزگان برای خونگیری از عزاداران در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی فعال است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، ایمان زارعی افزود: این پایگاهها در شهرستانهای بندرعباس، میناب، رودان، بندرلنگه و قشم مستقر و آماده خونگیری هستند.
آقایان هر سه ماه، و بانوان هر چهار ماه یکبار میتوانند خون اهدا کنند.
براساس این اعلام مرکز انتقال خون بندرعباس صبحها از ساعت هشت تا ۱۳ و عصرها از ساعت هفده تا ۲۲ آماده خونگیری از اهداء کنندگان است.
بیشتر بخوانید: اعلام ویژه برنامههای تاسوعا و عاشورای حسینی در بندرعباس
مرکز انتقال خون بندرلنگه نیز صبحها از ساعت هشت تا ۱۳ و عصرها از ۱۸و سی تا ۲۱و سی دقیقه آماده خونگیری است.
در تاسوعای حسینی هم، مسجد امام جعفر صادق بندرلنگه در کوی رودباری از ساعت بیست تا ۲۳، و مرکز خونگیری رودان از ساعت هجده عصر تا ۲۱ پذیرای اهداء کنندگان خون است.
مرکز انتقال خون میناب صبحها از ساعت هشت تا ۱۳و عصرها از ۱۸ و سی تا ۲۱ و سی دقیقه، و
قشم عصرها از ساعت هفده تا ۲۲ از اهداء کنندگان نیکوکار، خونگیری میکنند.