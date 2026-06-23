مدیرکل انتقال خون هرمزگان گفت: شش پایگاه ثابت و سیار در پنج شهرستان هرمزگان برای خونگیری از عزاداران در روز‌های تاسوعا و عاشورای حسینی فعال است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، ایمان زارعی افزود: این پایگاه‌ها در شهرستان‌های بندرعباس، میناب، رودان، بندرلنگه و قشم مستقر و آماده خونگیری هستند.

آقایان هر سه ماه، و بانوان هر چهار ماه یکبار می‌توانند خون اهدا کنند.

براساس این اعلام مرکز انتقال خون بندرعباس صبح‌ها از ساعت هشت تا ۱۳ و عصر‌ها از ساعت هفده تا ۲۲ آماده خونگیری از اهداء کنندگان است.

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مرکز انتقال خون بندرلنگه نیز صبح‌ها از ساعت هشت تا ۱۳ و عصر‌ها از ۱۸و سی تا ۲۱و سی دقیقه آماده خونگیری است.

در تاسوعای حسینی هم، مسجد امام جعفر صادق بندرلنگه در کوی رودباری از ساعت بیست تا ۲۳، و مرکز خونگیری رودان از ساعت هجده عصر تا ۲۱ پذیرای اهداء کنندگان خون است.

مرکز انتقال خون میناب صبح‌ها از ساعت هشت تا ۱۳و عصر‌ها از ۱۸ و سی تا ۲۱ و سی دقیقه، و

قشم عصر‌ها از ساعت هفده تا ۲۲ از اهداء کنندگان نیکوکار، خونگیری می‌کنند.