شب ۱۱۴ از سلسله اجتماعات شبانه همدان هم‌زمان با شب هشتم ماه محرم، با حضور گسترده مردم مؤمن و عزاداران حسینی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان همدان، این مراسم با حال و هوای معنوی و در فضایی آکنده از ارادت به ساحت سیدالشهدا(ع) در هیئات مذهبی برگزار شد، در این اجتماع، سخنران با اشاره به شخصیت حضرت علی‌اکبر (ع)، ایشان را الگوی کامل جوان مؤمن، شجاع و ولایت‌مدار معرفی کرد.

در ادامه، بر نقش جوانان در تداوم فرهنگ عاشورایی و ضرورت تبعیت از ولایت، همراه با بصیرت و ایستادگی در برابر ظلم تأکید شد.

این مراسم با مرثیه‌خوانی، عزاداری و قرائت دعا در سوگ حضرت علی‌اکبر(ع) و شهدای کربلا به پایان رسید.