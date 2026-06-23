به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ ارسلان زارع در بازدید از اداره کل تبلیغات اسلامی استان بوشهر اظهار داشت: این روز فرصتی مغتنم برای تجلیل از تلاش‌های خالصانه مبلغان، روحانیون، فعالان فرهنگی و همه کسانی است که در مسیر آگاهی‌بخشی دینی و تقویت هویت اسلامی گام برمی‌دارند.

وی بیان کرد: امروز در شرایطی قرار داریم که جنگ روایت‌ها و نبرد رسانه‌ای، بیش از هر زمان دیگری اهمیت تبلیغ هوشمندانه، مؤثر و مبتنی بر نیاز‌های نسل جوان را آشکار ساخته است.

زارع افزود: در چنین فضایی، نقش سازمان تبلیغات اسلامی و مجموعه‌های فرهنگی و دینی در تبیین حقایق، تقویت امید اجتماعی، تحکیم بنیان خانواده و مقابله با آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی بسیار ارزشمند و تعیین‌کننده است.

وی ادامه داد: استان بوشهر با برخورداری از پیشینه غنی فرهنگی، دینی و انقلابی، همواره خاستگاه عالمان، اندیشمندان و مبلغان برجسته‌ای بوده که در حفظ و گسترش فرهنگ اسلامی نقش‌آفرینی کرده‌اند؛ امروز نیز ظرفیت‌های عظیم مردمی، هیئت‌های مذهبی، کانون‌های فرهنگی، مساجد و تشکل‌های دینی استان می‌تواند زمینه‌ساز توسعه فرهنگی و ارتقای سرمایه اجتماعی باشد.

استاندار بوشهر گفت: انتظار می‌رود با استفاده بهینه از ظرفیت‌های محلی بویژه مسجد، مردم و نهاد‌های مردمی، مدیریت محله‌محور را به‌صورت پایدار، منسجم و نظام‌مند در سطح استان بوشهر نهادینه کنیم و اداره کل تبلیغات نیز در این راستا وظیفه سنگینی بر عهده دارد.