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عضو هیئت مدیره انجمن نساجی ایران گفت: سال گذشته ۹۶۰ میلیون دلار واردات پارچه داشتیم در صورتی که اگر این ارز برای تولید در کشور سرمایه گذاری میشد، ارزش افزوده برای کشور ایجاد میکرد.
آقای امین مقدم در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما افزود: این ارز صرف واردات محصولی شده که مشابه داخلی دارد، بخش از این واردات بصورت قاچاق و بخشی بصورت قانونی با عنوان تهلنجی وارد میشود، هر چند در قانون تهلنجی واردات پوشاک ممنوع است، اما این اتفاق رخ میدهد، چون کنترلی بر واردات تهلنجی انجام نمیشود.
وی گفت: زنجیره صنعت نساجی بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار شغل در کشور ایجاد کرده است، کارخانههای نساجی در طول جنگ تاب آوری کردند و تعدیل نیرو نداشتند.
مقدم افزود: از ابتدای سال ما شاهدیم که واردات پوشاک به کشور افزایش یافته است و این موضوع زنجیره نساجی یعنی از الیاف تا پوشاک را تهدید میکند.
وی عنوان کرد: بجای واردات پوشاک اگر ماشین آلات نساجی را نوسازی کنیم، میتوانیم به رشد صنعت کمک کنیم، ماشین آلات نساجی حداکثر ۵ سال طول عمر دارند، اما در ایران بیش از ۱۵ سال از آنها استفاده میشود.