پخش زنده
امروز: -
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور با تأکید بر تغییر الگوهای توسعه روستایی در جهان، تولید و خلق ثروت را نخستین شاخص توسعه در مناطق روستایی و کمبرخوردار دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در آیین تکریم و معارفه جمعی از مدیران معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، عبدالکریم حسینزاده معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور گفت: الگوهای برنامهریزی توسعه روستایی و توسعه مناطق کمبرخوردار در دنیا تغییر کرده است و امروز تولید و خلق ثروت، نخستین شاخص توسعه در این مناطق به شمار میرود.
وی با تأکید بر ضرورت تمرکز بر نتایج ملموس برنامهها در معاونت متبوعش، تصریح کرد: امروز همه ما برای یک هدف مقدس و مشترک در کنار یکدیگر قرار داریم و باید تلاش کنیم ایدهها و برنامههایی که تاکنون طراحی شدهاند، در فرصت باقیمانده به خروجیهای عملیاتی و اثرگذار تبدیل شوند. برای من مهم است بدانم چند واحد تولیدی احیا شده، چند دانشآموز به کلاس درس بازگشتهاند و چه گامهای مؤثری در مسیر اشتغالزایی برای روستاییان و ساکنان مناطق کمبرخوردار برداشته شده است.
معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور با اشاره به جایگاه راهبردی این معاونت در نظام محرومیتزدایی کشور، خاطرنشان کرد: دروازه بانی از اعتبارات محرومیتزدایی و اطمینان از هزینهکرد صحیحش در مسیر اهداف تعیینشده و اصابت آن به اهداف، بر عهده این معاونت است و هیچیک از ما نباید اجازه دهیم منابع و اعتبارات اختصاصیافته به محرومترین مردمان این سرزمین به حاشیه رانده شود.
حسینزاده با انتقاد از تعدد مداخلات در حوزه روستاها، اظهار کرد: امروز مداخلهگری در امور روستاها به وفور مشاهده میشود، اما آثار این مداخلات توسط هیچ مرجع مشخصی، ارزیابی و پایش نمیشود. پیشبینی برنامهها، پیشگیری از بحرانها، تعریف نوع مداخلات در جوامع روستایی کمبرخوردار، بهینهسازی اعتبارات و هدایت صحیح بودجهها از جمله وظایف اصلی این معاونت است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، جاماندگان از تحصیل را یکی از دغدغههای اصلی معاونت برشمرد و گفت: هرچند آموزش وظیفه مستقیم این معاونت نیست، اما فراهمکردن دسترسی کودکان این سرزمین به آموزش، مسئولیتی است که خود را نسبت به آن متعهد میدانیم.
در ادامه این مراسم، محمد فیضی، سرپرست معاونت تلفیق برنامه و بودجه، ضمن قدردانی از اعتماد معاون توسعه روستایی و مناطق محروم رئیسجمهور، گفت: خدمت در حوزه مناطق محروم و روستایی برای من پیش از آنکه یک مسئولیت اداری باشد، یک وظیفه ملی و انسانی است! زیرا توسعه متوازن کشور بدون توجه جدی به روستاها و مناطق کمتر برخوردار ممکن نیست.
وی افزود: در این جایگاه تلاش خواهم کرد در چارچوب سیاستها و برنامههای دولت و با هدایت معاونت محترم، چند موضوع را با جدیت پیگیری کنم: تقویت هماهنگی بین دستگاهها برای حل مسائل مناطق محروم، تمرکز بر توانمندسازی اقتصادی و ایجاد فرصتهای پایدار در روستاها.
همچنین منوچهر رضایی، معاون پیشین برنامهریزی و امور زیربنایی، با اشاره به طبیعی بودن تحولات و تغییرات درونسازمانی، گفت: در این مدت شاهد اصلاحات ساختاری مهمی در مجموعه بودهایم و مصوبات این معاونت در کمیسیونهای مختلف دولت، ظرفیت مناسبی برای تحقق اهداف توسعهای فراهم کرده است.
وی ابراز امیدواری کرد: با همراهی مدیران جدید، ظرفیتهای ایجادشده در مسیر توسعه روستایی و محرومیتزدایی به نتایج مؤثرتری منجر شود.
محمد ابراهیم حسننژاد سرپرست معاونت سیاستگذاری، راهبری و نظارت بر امور زیربنایی و اقتصادی معاونت توسعه روستایی، نیز با اشاره به پراکندگی موجود در نظام مدیریت روستاها، اظهار کرد: این پراکندهکاریها تاکنون آسیبهای متعددی به حوزه توسعه روستایی وارد کرده است؛ امیدواریم با اصلاح ساختار این مجموعه پراکندهکاریها و ناهماهنگیهای موجود در حوزه توسعه روستایی به همافزایی جدی و سیاستگذاری منسجم تبدیل شود.
در پایان این مراسم، احکام جمعی از مدیران جدید معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری قرائت و ابلاغ شد. بر این اساس، محمد فیضی به عنوان سرپرست معاونت تلفیق برنامه و بودجه، محمدابراهیم حسننژاد به عنوان سرپرست معاونت سیاستگذاری، راهبری و نظارت بر امور زیربنایی و اقتصادی و علیرضا اباذری به عنوان سرپرست دفتر توسعه پایدار و عدالت متوازن جوامع روستایی، عشایری و مناطق محروم منصوب شدند.
همچنین در این آیین، از خدمات و تلاشهای مدیران پیشین قدردانی شد.