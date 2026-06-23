اجرای سوگواری ملی «باید برخاست» در شیراز
جزئیات برنامههای تشییع پیکر «امام شهید» در فارس اعلام شد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی فارس از برگزاری مراسم «بدرقه آقای شهید ایران» با شعار «باید برخاست» از ۱۳ تا ۱۸ تیرماه در این استان خبر داد.
حجتالاسلام حسین ملکمکان،اظهار داشت: پیرو برنامهریزیهای ملی صورتگرفته، مراسم تشییع و تدفین پیکر مطهر امام شهید و شهدای بیت ایشان از سیزدهم تا هجدهم تیرماه برگزار خواهد شد.
او همچنین به نماد بصری در نظر گرفته شده برای این رویداد اشاره کرد و گفت: نشان و نماد رسمی این مراسم، «مشت گرهکرده» است؛ طرحی که الهامگرفته از آخرین لحظات حیات امام شهید و دست گرهکرده ایشان در هنگام شهادت است تا یادآور روحیه مقاومت و استواری آن بزرگوار باشد.
سخنگوی ستاد استانی «بدرقه آقای شهید ایران» در پایان خاطرنشان کرد: تمامی تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه این مراسم با مشارکت مردم و دستگاههای مسئول در سطح استان فارس اندیشیده شده است.