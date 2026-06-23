به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز البرز، فرزاد شعبانی در گفت‌و‌گو با بخش خبری سیمای البرز اظهار داشت: با تصمیم وزارت آموزش و پرورش و به‌منظور فراهم‌سازی امکان حضور فعال دانش‌آموزان و معلمان در مراسم تشییع رهبر شهید انقلاب اسلامی، زمان برگزاری امتحانات نهایی به مدت یک هفته به تعویق افتاد.

وی با اشاره به اهمیت حضور جامعه فرهنگیان و دانش‌آموزان در این مراسم افزود: با این تغییر، تاریخ شروع امتحانات از ۱۳ تیرماه به ۲۰ تیرماه تغییر یافته است.

طبق اعلام مدیرکل آموزش و پرورش استان البرز، جدول زمان‌بندی جدید به شرح زیر است:

امتحانات پایه یازدهم: از ۲۰ تیرماه ، امتحانات پایه دوازدهم از ۲۱ تیرماه آغاز می شود و تا ۱۲ مردادماه ادامه خواهد داشت.

شعبانی در پایان این گفت‌و‌گو زنده تلفنی خاطرنشان کرد: دانش‌آموزان و فرهنگیان عزیز می‌توانند برای مشاهده جدول زمان‌بندی دقیق و کسب اطلاعات بیشتر به سایت رسمی آموزش و پرورش مراجعه کنند.