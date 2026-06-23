به خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، دبیر اندیشکده حکمرانی چهارمحال و بختیاری گفت: جمع‌آوری ایده‌های مسئله‌محور، راهکار‌های اجرایی و بسته‌های سیاستی از نخبگان در ۲۴ محور کلیدی حکمرانی و توسعه در قالب فراخوان طرح سیمرغ رمضان منتشر شد.

پیرعلی افزود: علاقمندان می‌توانند آثار خود را از طریق پایگاه الکترونیکی https://poll.majles.ir/e/o/MDAwMDAz ارسال کنند.

به گفته وی طرح سیمرغ رمضان با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های علمی، فکری و تجربی نخبگان در مواجهه با مسائل کلان و نوپدید، با مجموعه‌ای از محور‌ها و پرسش‌های پیشنهادی تنظیم شده است.