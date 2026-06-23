پخش زنده
امروز: -
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان کرمان گفت: خانه تاریخی موسوی شهر کرمان در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما سید موید محسننژاد اظهار کرد: با تشکیل و تکمیل پرونده ثبت این خانه تاریخی و طرح پرونده در شورای ثبت وزارت میراثفرهنگی و طی مسیر تشریفات قانونی، خانه تاریخی موسوی با شماره ثبت ۳۴۴۹۷ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان تصریح کرد: این بنا مربوط به دوره پهلوی با بهرهمندی از تزیینات گچبری و وجود عنصر بادگیر در معماری در کنار تبعیت از پلان معمول معماری این دوره و دارا بودن شان ملی و تاریخی، واجد ارزش شناختهشده و در فهرست آثار ملی ثبت شد.
او با تاکید بر اهمیت شناسایی و ثبت آثار واجد ارزش تاریخی در استان کرمان اظهار کرد: ثبت خانه تاریخی موسوی در فهرست آثار ملی، گامی موثر در مسیر صیانت از میراث معماری معاصر و حفاظت از هویت تاریخی شهر کرمان به شمار میرود.
محسننژاد در ادامه بیان کرد: این اقدام ضمن فراهم کردن بسترهای قانونی حفاظت از بنا، زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیتهای معماری و شهرسازی دورههای تاریخی را برای پژوهشگران، علاقهمندان و گردشگران فراهم میکند.
مدیرکل میراثفرهنگی کرمان در پایان خاطرنشان کرد: این ادارهکل با رویکردی مبتنی بر حفاظت، احیا و بهرهبرداری خردمندانه از بناهای تاریخی، روند شناسایی، مستندسازی و ثبت آثار ارزشمند استان را با جدیت دنبال میکند و ثبت ملی اینگونه بناها علاوه بر پاسداشت و صیانت میراثفرهنگی، نقش مهمی در ارتقا آگاهی عمومی نسبت به اهمیت حفظ آثار تاریخی و تقویت ظرفیتهای گردشگری فرهنگی کرمان دارد.