به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، همزمان با ایام سوگواری و عزاداری حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، مراسم باشکوهی به همراه گلریزان ویژه آزادی زندانیان جرایم غیرعمد با حضور جمعی از فعالان، کسبه و خیرین صنف طلا و جواهر مشهد مقدس در یکی از مجتمع‌های طلا و جواهر این شهر برگزار شد.

جواد غفاریان طوسی، رئیس ستاد دیه خراسان رضوی در این مراسم در سخنانی ضمن قدردانی از مشارکت خیرین و فعالان صنف طلا و جواهر مشهد مقدس اظهار کرد: در جریان این مراسم، مبلغ ۸ میلیارد تومان از سوی خیرین اتحادیه طلا، جواهر و نقره مشهد برای کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد و واجد شرایط قانونی جمع‌آوری شد.

وی افزود: این اقدام خداپسندانه با هدف فراهم کردن زمینه آزادی ۱۰۰ نفر از زندانیان جرایم غیرعمد انجام شده است تا این افراد بتوانند با حمایت و همراهی خیرین، بار دیگر در کنار خانواده‌های خود قرار گرفته و به آغوش گرم خانواده بازگردند.

رئیس ستاد دیه خراسان رضوی با تأکید بر نقش مؤثر اصناف در ترویج فرهنگ نوع‌دوستی و مسئولیت اجتماعی، از همراهی و حمایت اعضای اتحادیه طلا و جواهر مشهد مقدس در این امر خیر تقدیر کرد.

همچنین در پایان این مراسم، به منظور تجلیل از مشارکت‌کنندگان و ایجاد فضای معنوی بیشتر، ۱۲ قرعه‌کشی سفر زیارتی کربلای معلی میان حاضران برگزار و برندگان این سفر معنوی معرفی شدند.