اجتماع عظیم عزاداران یوم العباس در پایتخت شور و شعور حسینی آغاز شد، جایی که عاشقان علمدار کربلا و شهیدان وطن، شکوه ایستادگی و ارادت خود را به نمایش گذاشتند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان؛ امروز، هشتم محرم، پایتخت شور و شعور حسینی شاهد برگزاری باشکوه‌ترین آیین مذهبی خود است.

حرکت عظیم دسته «یوم العباس» حسینیه اعظم زنجان، امسال نه تنها جلوه‌ای از ارادت به علمدار کربلا، که نمادی از اقتدار، وحدت و میثاق دوباره مردم با آرمان‌های بلند نظام و راه پر افتخار شهیدان وطن است.

از نخستین ساعات امروز، سیل خروشان جمعیت عزادار از زنجان و اقصی نقاط کشور، با نظمی مثال زدنی در حسینیه اعظم گرد هم آمدند و با آغاز مراسم، این دسته عزاداری در مسیر سنتی خود به سمت امامزاده سیدابراهیم (ع) حرکت کرد؛ حرکتی که تا اذان مغرب با صلابت ادامه خواهد داشت و هر گام آن، نمایشگر عزم راسخ مردم است.

امسال، فضای این مراسم عظیم شیعیان با یاد قهرمانان وطن، سرداران شهید و شهدای کشور گره خورده است.

در میان جمعیت، برافراشتن علم‌های خون خواهی، نشانه‌ای از تعهد مردم به استمرار راه این شهیدان است.

عزاداران زنجانی و میهمانان آنان با سر دادن شعار‌های حماسی و مراثی انقلابی، ضمن تجدید پیمان با آرمان‌های شهیدان، بر ایستادگی بر اصول حق و عدالت تاکید می‌کنند.

امسال برای برگزاری بی نقص این آیین، بیش از ۳ هزار خادم داوطلب از میان پزشکان، نخبگان، اصناف و دانشجویان، مدیریت امور انتظامات، حمل ونقل، توزیع نذورات، بهداشت و رسانه را بر عهده دارند. ستاد اسکان نیز با همکاری دستگاه‌های اجرایی و مشارکت مردم، فضا‌های مصلای نمازجمعه، ورزشگاه ها، حسینیه‌ها و حدود ۴۰ منزل شخصی را برای میزبانی از زائران آماده کرده است.

برآورد‌ها حاکی از حضور حدود ۵ هزار زائر از استان‌های کشور و حضور گروه‌هایی از کشور‌های افغانستان، عراق، جمهوری آذربایجان و لبنان در این اجتماع است. همچنین ورود قطار گردشگری «کاروان عشق» با ۳۰۰ زائر از تهران، بر غنای این اجتماع افزوده است.

در حسینیه اعظم زنجان، روند جمع آوری، بسته بندی و توزیع نذورات و قربانی‌ها با شفافیت کامل و رعایت دقیق موازین بهداشتی انجام می‌شود.

این بقعه متبرکه که در فهرست میراث معنوی کشور ثبت شده، یکی از مهم‌ترین کانون‌های آیین‌های عاشورایی در ایران و جهان اسلام به شمار می‌رود.

هم اکنون دسته عظیم یوم العباس با حضور گسترده عاشقان، در مسیری پرشور به سمت امامزاده سیدابراهیم (ع) در جریان است. زنجان امروز مظهر قدرت نرم ایران است؛ شهری که با اتکا به سنت‌های دیرین، ثابت می‌کند ملتی که با فرهنگ کربلا و راه شهیدان خود پیوند خورده است، هرگز از پیمودن مسیر عزت و سربلندی باز نخواهد ایستاد.