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جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان از اتخاذ تمهیدات ویژه انتظامی، امنیتی و ترافیکی برای برگزاری هرچه باشکوهتر مراسمهای تاسوعا و عاشورای حسینی در سراسر استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با تسلیت فرارسیدن ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش در تشریح جزئیات این خبر اظهار داشت: پلیس خدمتگزار مردم، افتخار دارد در این ایام معنوی با بهکارگیری همه ظرفیتهای خود، زمینه برگزاری امن، منظم و باشکوه مراسمهای عزاداری را فراهم کند.
سرهنگ فرهاد ابدالچگنی افزود: با برنامهریزیهای انجام شده و تشکیل قرارگاههای ویژه انتظامی، امنیتی و ترافیکی، تمهیدات لازم برای پوشش کامل مراسمهای تاسوعا و عاشورای حسینی در همه شهرستانها، شهرها و بخشهای استان پیشبینی شده و مأموران انتظامی، پلیس راهور و سایر یگانهای تخصصی به صورت شبانهروزی در حال انجام این وظیفه مقدس میباشند.
جانشین فرمانده انتظامی استان لرستان با اشاره به حضور گسترده هیئات مذهبی و دستههای عزاداری در سطح معابر شهری و روستایی بیان کرد: پلیس راهور با اجرای طرحهای ویژه ترافیکی، مدیریت و روانسازی تردد خودروها، اعمال محدودیتهای مقطعی در مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم و هدایت وسایل نقلیه را در دستور کار قرار داده تا شهروندان و عزاداران بتوانند با آرامش و امنیت در این آیینهای معنوی حضور یابند.
وی همچنین بر ضرورت همکاری مردم با پلیس تأکید کرد و گفت: انتظار میرود شهروندان ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، از توقف خودرو در مسیر حرکت دستههای عزاداری و معابر پرتردد خودداری کرده و توصیهها و هشدارهای پلیس را مدنظر قرار دهند.
سرهنگ ابدالچگنی، در پایان با آرزوی قبولی عزاداریهای مردم مؤمن و ولایتمدار استان، تصریح کرد: پلیس به عنوان خادم مردم، خود را در کنار عزاداران حسینی میداند و با تمام توان برای تأمین امنیت، آرامش و انتظامبخشی مراسمهای تاسوعا و عاشورای حسینی تلاش خواهد کرد تا این آیینهای باشکوه در فضایی امن و معنوی برگزار شود.
بر اساس اعلام جانشین پلیس راهنمایی و رانندگی لرستان روز تاسوعا از ساعت ۹ تا ۱۲ و عصر از ساعت ۷ عصر تا پایان ممنوعیت ترافیکی در خیابان انقلاب، میدان امام و میدان بزرگ خرم آباد اعمال خواهد شد.
سرهنگ علی سیفی افزود: مسیر ساحلی، خیابان ۶۰ متری و بلوار ولایت مسیرهای جایگزین برای خیابان انقلاب، خیابان شهید اردشیر کرمی و ساحلی برای میدان بزرگ و خیابان شریعتی و میدان شقایق به عنوان مسیرهای جایگزین خیابان امام در نظر گرفته شدهاند.