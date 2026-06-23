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همزمان با اجرای برنامههای مدیریت مصرف انرژی در قم، روشنایی بوستانهای شهر ۶۰ درصد کاهش یافت و نظارت بر مصرف برق واحدهای صنفی و دستگاههای اجرایی استان نیز تشدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در راستای مدیریت مصرف انرژی در روزهای اوج مصرف برق، روشنایی بوستانهای شهر قم با برنامهریزی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری، حداقل ۶۰ درصد نسبت به شرایط عادی کاهش یافته است.
مدیرعامل سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری قم با بیان اینکه این اقدام با حفظ ایمنی شهروندان انجام شده، گفت: کاهش روشنایی بوستانها به گونهای صورت گرفته که هیچ نقطه کور و فاقد دید در فضاهای عمومی ایجاد نشود.
پیام جوادیان همچنین از کاهش زمان فعالیت آبنماهای بوستانها خبر داد و افزود: آبنماهای شهری تنها در ساعات پایانی شب فعال خواهند بود.
وی با اشاره به اجرای طرح ممیزی انرژی در بوستانهای قم اظهار داشت: این طرح از سالهای گذشته در دستور کار بوده و با همکاری مناطق هشتگانه شهرداری، چراغها و پروژکتورهای پرمصرف با تجهیزات کممصرف و LED جایگزین شدهاند تا ضمن تأمین روشنایی مناسب، مصرف برق به حداقل برسد.
جوادیان از شهروندان خواست با صرفهجویی در مصرف برق، مدیریت انرژی را همراهی کنند.
در حال حاضر ۴۱۰ بوستان محلی، منطقهای و فرامنطقهای در سطح شهر قم به شهروندان خدمات ارائه میکنند.