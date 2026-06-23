پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه استان از رانندگان خواست با توجه به ترافیک پر حجم محورها در ایام سوگواری تاسوعا و عاشورای حسینی با احتیاط بیشتری برانند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان در گفتوگو با خبرنگار صدا و سیما گفت: با توجه به ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و افزایش سفرهای بین شهری و روستایی لازم است رانندگان بیش از پیش احتیاط کنند و از هر گونه عجله و شتاب و سرعت غیرمجاز بپرهیزند.
سرهنگ کاظمی افزود: خستگی و خواب آلودگی به ویژه در جادههای دو طرفه حادثه ساز است و به رانندگان توصیه میشود به جد از رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی خودداری کنند.
وی گفت: صبح امروز بر اثر حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری که از بم به مشهد در حرکت بود یک نفر فوت و سه نفر مصدوم شدند.
رئیس پلیس راه استان افزود: علت این حادثه که در مبادی ورودی خراسان جنوبی رخ داد خستگی و خواب آلودگی راننده گزارش شده است.