به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، رئیس پلیس راه استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: با توجه به ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و افزایش سفر‌های بین شهری و روستایی لازم است رانندگان بیش از پیش احتیاط کنند و از هر گونه عجله و شتاب و سرعت غیرمجاز بپرهیزند.



سرهنگ کاظمی افزود: خستگی و خواب آلودگی به ویژه در جاده‌های دو طرفه حادثه ساز است و به رانندگان توصیه می‌شود به جد از رانندگی در حالت خستگی و خواب آلودگی خودداری کنند.

وی گفت: صبح امروز بر اثر حادثه واژگونی یک دستگاه خودروی سواری که از بم به مشهد در حرکت بود یک نفر فوت و سه نفر مصدوم شدند.



رئیس پلیس راه استان افزود: علت این حادثه که در مبادی ورودی خراسان جنوبی رخ داد خستگی و خواب آلودگی راننده گزارش شده است.