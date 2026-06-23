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مهلت ارسال اثر به دومین جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز ایران تا ۱۲ تیر ۱۴۰۵ تمدید شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دومین جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز ایران (Iran OpenAir film Festival) در راستای تعامل و تبادل فرهنگی میان فیلمسازان ایران و جهان و با رویکرد نمایش آثار در فضای باز شکل گرفته است.
این رویداد با فراهم آوردن زمینه رشد و اعتلای سینمای نوین ایران، رویکرد خلاقانه هنری و ترویج فرهنگ سفر، گردشگری و طبیعتگردی را در انتخاب آثار مورد توجه قرار داده و اهدافی از جمله شناسایی و معرفی استعدادهای جوان و فیلمسازان نوظهور، کمک به ارتقای جایگاه سینمای ایران، ایجاد بستری برای نمایش ظرفیتهای فرهنگی، اجتماعی، سفر و طبیعتگردی و تقویت امید، پویایی و نشاط فرهنگی و اجتماعی را دنبال میکند.
دسترسی به مقررات آئین نامه و ثبتنام در دومین جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز ایران در سایت این رویداد امکان پذیر است.
دومین جشنواره بینالمللی فیلم فضای باز ایران با تاسیس و ریاست سعید نجاتی به دبیری سیاوش چراغیپور شهریور ۱۴۰۵ در شمال کشور برگزار میشود.