به گزارش خبرگزاری صدا و سیما دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران (Iran OpenAir film Festival) در راستای تعامل و تبادل فرهنگی میان فیلمسازان ایران و جهان و با رویکرد نمایش آثار در فضای باز شکل گرفته است.

این رویداد با فراهم آوردن زمینه رشد و اعتلای سینمای نوین ایران، رویکرد خلاقانه هنری و ترویج فرهنگ سفر، گردشگری و طبیعت‌گردی را در انتخاب آثار مورد توجه قرار داده و اهدافی از جمله شناسایی و معرفی استعداد‌های جوان و فیلمسازان نوظهور، کمک به ارتقای جایگاه سینمای ایران، ایجاد بستری برای نمایش ظرفیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سفر و طبیعت‌گردی و تقویت امید، پویایی و نشاط فرهنگی و اجتماعی را دنبال می‌کند.

دسترسی به مقررات آئین نامه و ثبت‌نام در دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران در سایت این رویداد امکان پذیر است.

دومین جشنواره بین‌المللی فیلم فضای باز ایران با تاسیس و ریاست سعید نجاتی به دبیری سیاوش چراغی‌پور شهریور ۱۴۰۵ در شمال کشور برگزار می‌شود.