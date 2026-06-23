رئیس دیوان عالی کشور به فعال کردن چهار شعبه غیرفعال در دیوان اشاره کرد و گفت: بهره گیری از ظرفیت شعب غیرفعال می‌تواند نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و توزیع متوازن پرونده‌ها ایفا کند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجت‌الاسلام محمد جعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و یاد و خاطره شهید آیت الله دکتر بهشتی و ۷۲ تن از یاران باوفای ایشان و همه شهدای انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی اخیر به ویژه قائد عظیم الشان حضرت امام آیت الله خامنه‌ای به تشریح و تبیین مهمترین اقدامات، دستاورد‌ها و برنامه‌های تحولی دیوان عالی کشور بر اساس سیاست‌ها و ماموریت‌های اصلی قوه قضائیه در جهت تحول و تعالی پرداخت.

رئیس دیوان عالی کشور در ابتدا با اشاره به اینکه هفته قوه قضائیه فرصت مغتنمی جهت تبیین خدمات و دستاورد‌های قوه قضائیه در خدمت به مردم است، به موضوع ساما‌ندهی ارجاع روزانه ۴۵۰ تا ۵۰۰ فقره پرونده به تفکیک عناوین و موضوعات خاص اشاره کرد و گفت: پرونده‌های احاله، تجمیع احکام، حل اختلاف کیفری و تعیین صلاحیت حقوقی به صورت هوشنمد ارجاع شده است و برنامه ریزی به منظور اقدامات اولیه برای ارجاع پرونده‌های خانواده و سایر پرونده‌ها در دستور کار قرار دارد.

منتظری در ارتباط با تخصصی شدن شعب دیوان عالی کشور و نقش آن در رسیدگی دقیق و تسریع در دادرسی افزود: در مجموع ۵۲ شعبه حقوقی، خانواده، کیفری، اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۴، مواد مخدر، احاله، تجمیع احکام و حل اختلاف به صورت تخصصی به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند که ۴۵ شعبه مستقر در تهران و ۷ شعبه در قم قرار دارد.

وی ارزیابی ماهانه همکاران قضائی در دیوان را از دستاورد‌های معاونت قضائی عنوان کرد و گفت: تنظیم کارنامه و عملکرد ماهانه برای همکاران قضایی هر شعبه و در هر گروه تخصصی شامل تعداد پرونده‌های وارده هر ماه به هر شعبه، میزان مختومه، موجودی آخر ماه، مدت زمان وقت رسیدگی و ارزیابی عملکرد هر یک از اعضای شعبه از حیث رسیدگی در حد متعارف و بیش از متعارف و کمتر از آن از اقدامات صورت گرفته در معاونت قضایی بوده که این نوع ارزیابی ماهانه در دیوان سابقه نداشته است.

رئیس دیوان عالی کشور تشکیل کارگروه رؤسای شعب را گامی موثر در جهت ارتقای کارآمدی نظام قضائی، انسجام رویه‌ها و تحقق هر چه بهتر عدالت قضائی عنوان نمود و افزود: تشکیل کارگروه روسای شعب یکی از برنامه‌های تحولی دیوان عالی کشور با هدف ارتقای کیفیت رسیدگی‌های قضایی، ایجاد وحدت رویه و اجرای قوانین، بررسی مشکلات و مسائل مبتلابه شعب و بهره‌‎گیری از ظرفیت‌های علمی و تجربی قضات عالی رتبه در سال گذشته اجرایی و چندین جلسه در این رابطه برگزار شده است.

منتظری با اشاره به اقدامات دیوان عالی کشور در اجرای سیاست‌های تحول و تعالی قوه قضائیه به فعال کردن چهار شعبه غیرفعال در دیوان اشاره کرد و گفت: بهره گیری از ظرفیت شعب غیرفعال می‌تواند نقش مهمی در کاهش اطاله دادرسی و توزیع متوازن پرونده‌ها ایفا کند.

رئیس دیوان عالی کشور افزود: ۴ شعبه جهت کاهش ارجاع به سایر شعب فعال شده‌اند که کاهش زمان رسیدگی قضائی از طریق کاهش تراکم کاری شعب فعال، جلب رضایت بیشتر مردم از عملکرد قوه قضائیه، ارتقای کیفیت رسیدگی قضائی از طریق کاهش تراکم کاری شعب فعال و در نهایت کاهش حجم پرونده‌های معوق و تسریع در تعیین تکلیف آنها از جمله دستاورد‌های این اقدام است.

منتظری همچنین از ساماندهی بخش مراجعات به دیوان عالی کشور در جهت تکریم ارباب رجوع، افزایش سرعت پاسخگویی به مراجعان، فعال نمودن اداره کل امور قضائی جهت پیگیری موارد خاص و کنترل پرونده‌های تکراری اعاده دادرسی خبر داد.

این مقام عالی قضائی با اشاره به افزایش قابل توجه پرونده‌های مختومه در دیوان عالی کشور افزود: با همکاری و تلاش مضاعف همکاران قضائی در دوران جنگ ۴۰ روزه و ایام تعطیلات عید نوروز، موجودی پرونده‌ها در دیوان از ۲۱ هزار فقره در سال ۱۴۰۳ به ۱۸ هزار فقره در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده است.

رئیس دیوان عالی کشور با اشاره به کاهش وقت رسیدگی در شعب دیوان به ویژه در شعب تخصصی خانواده گفت: از ۵۲ شعبه دیوان به جز هشت شعبه (۴ شعبه حقوقی - سه شعبه کیفری و یک شعبه خانواده) وقت رسیدگی آنان یا به روز است و یا یک ماه تا چهار ماه است.

منتظری با اشاره به این نکته که تاخیر در رسیدگی می‌تواند موجب تضییع حقوق اصحاب دعوا و کاهش اثرگذاری احکام قضائی شود؛ افزود: اجرای سیاست‌های تحول و تعالی قوه قضائیه با کوتاه شدن فرایند رسیدگی از مهمترین راهکار‌های مقابله با اطاله دادرسی است که افزایش رضایتمندی مردم در جهت تحقق عدالت را به دنبال دارد.

رئیس دیوان عالی کشور گفت: با پیگیری و کاهش پرونده‌های قدیمی مربوط به سال‌های گذشته در حال حاضر تعداد پرونده‎های سال ۱۴۰۲، یازده فقره پرونده با موضوع ماده ۴۷۷ باقی مانده است و از سال ۱۴۰۳ نیز ۱۴۴ فقره که تا پایان خرداد رسیدگی و مختومه می‌شوند.

این مقام عالی قضائی افزود: رسیدگی به پرونده‌های حساس، ملی و امنیتی مربوط به دی ماه سال ۱۴۰۴ و جنگ رمضان در شعب خاص امنیتی به طور فوق‌العاده و خارج از نوبت در جریان است که از مجموع ۵۱ فقره پرونده وارده ۴۵ فقره از آنها رسیدگی و در ۳۱ مورد ابرام و درباره بقیه نیز جهت رفع نقص و رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض محاکم اعاده شده است.