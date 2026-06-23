در ایام سوگواری سید و سالار شهیدان، جمعی از کودکان دارای اوتیسم کاشانی در مراسمی معنوی و متفاوت به عزاداری برای امام حسین علیه‌السلام پرداختند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ این مراسم با هدف ایجاد فضایی آرام، امن و متناسب با شرایط این کودکان برگزار شد تا آنان نیز بتوانند در حال و هوای محرم، ارادت خود را به ساحت اهل‌بیت علیهم‌السلام ابراز کنند.

در این مراسم که با حضور خانواده‌ها و مربیان، برگزار شد کودکان مبتلا به اوتیسم جلوه‌ای زیبا از عشق و محبت به امام حسین علیه‌السلام را به تماشا گذاشتند.