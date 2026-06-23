به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گلستان،رئیس اداره پنبه و دانه‌های روغنی جهاد کشاورزی گلستان از کشت ۶ هزار هکتار پنبه امسال تا پایان خرداد در گلستان خبر داد .



علی موسی خانی افزود: الگوی کشت امسال پنبه استان گلستان ۲۲ هزار و ۵۰۰ هکتار است که فاصله زیادی با آن داریم.

وی گفت: پارسال در گلستان ۸ هزار و ۵۰۰ هکتار پنبه در گلستان کشت شده بود.

موسی خانی علت کاهش کشت پنبه را نبود حمایت مسئولان ،رغبت کشاورزان به کشت شالی به عنوان کشت رقیب در گلستان و اعلام نشدن قیمت خرید پنبه از سوی دولت بیان کرد.

پنبه به عنوان محصول گیاهی مواد اولیه بسیاری از کارخانه های صنعتی از جمله پارچه بافی و روغن کشی است .

گلستان دهه های گذشته با کشت ۱۸۰ هزار هکتار قطب اصلی کشت پنبه کشور بود و سرزمین طلای سفید نامیده می شد.

کشت پنبه اواسط فروردین در گلستان آغاز می شود و تا پایان خرداد ادامه دارد.