با عبور امواج ضعیفی از منطقه بارش پراکنده باران در نیمه شمالی و ارتفاعات به خصوص در شهرستانهای زنجان و ماهنشان پیش بینی شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان؛ کارشناس پیش بینی اداره کل هواشناسی استان زنجان گفت: با عبور امواج ضعیفی از منطقه بارش پراکنده باران در نیمه شمالی و ارتفاعات به خصوص در شهرستانهای زنجان و ماهنشان پیش بینی شد.

سونا صرفی افزود: امروز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود که در برخی ساعات بعدازظهر با وزش باد همراه می شود.

وی با بیان اینکه شرایط جوی برای برگزاری دسته عزاداری حسینیه اعظم زنجان به طور مطلوب فراهم است، اظهار داشت: دمای هوا امروز نسبت به روز گذشته ۲ درجه کاهش یافته اما همچنان هوای گرمی در مناطق مختلف استان حاکم است.

صرفی یادآور دشد: طی روزهای پایانی هفته جاری با کاهش نسبی دما هوای نسبتا خنکی در اغلب نواحی استان حاکم می شود.

وی ادامه داد: دمای فعلی زنجان ۱۹ درجه سانتیگراد بوده که نسبت به روز گذشته در همین ساعت ۲ درجه خنکتر شده است.

صرفی گفت: طی شبانه روز گذشته روستای خیرآباد با ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین و شهر حلب با ۴۱ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان ثبت شدند.

وی تصریح کرد: دمای شهر زنجان نیز بین ۱۴ و ۳۴ درجه، ابهر و خرمدره ۱۶ و ۳۴ ، قیدار ۱۵ و ۳۵ ، سلطانیه ۱۳ و ۳۵ ، آببر ۱۹ و ۳۱ ، ماهنشان ۱۹ و ۳۶ و ایجرود ۱۵ و ۳۴ درجه سانتیگراد ثبت شد.

استان زنجان از ۵۷ ایستگاه هواشناسی برخوردار است که کارشناسان حرفه‌ای در چهار باب از این ایستگاه‌ها به صورت شبانه روزی و چهار ایستگاه دیگر نیز به طور ۱۲ ساعته، مستقر هستند.

داده‌های وضعیت جوی در مابقی ایستگاه‌های استان نیز به صورت خودکار جمع آوری می‌شود.