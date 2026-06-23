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مدیر کل صنعت، معدن و تجارت خوزستان با بیان اینکه استان بیش از هر زمان دیگری آماده پذیرش سرمایهگذاریهای جدید در حوزه صنعت، تجارت و صادرات است گفت: سرمایهگذاران میتوانند با نگاهی بلندمدت و آیندهنگر، ضمن مشارکت در توسعه این استان راهبردی از فرصتهای ارزشمند و مزیتهای اقتصادی آن بهرهمند شوند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان خوزستان، مهرام روانبخش با اشاره به ظرفیتهای گسترده اقتصادی خوزستان بیان کرد که این استان یکی از مهمترین کانونهای سرمایهگذاری کشور است و سهم بسزایی در ارزآوری ملی دارد.
وی با تاکید بر موقعیت راهبردی و زیرساختهای صنعتی استان افزود: وجود منابع عظیم انرژی و دسترسی به بازارهای صادراتی، خوزستان را به مقصدی امن و جذاب برای توسعه کسبوکار و اجرای طرحهای سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت خوزستان تصریح کرد: استقرار صنایع بزرگ نفت، گاز، پتروشیمی، نیشکر و فولاد در کنار ظرفیتهای موجود در صنایع پاییندستی، لجستیک، بازرگانی، صنایع غذایی و فرآوری محصولات کشاورزی، فرصتهای متنوع و سودآوری را پیش روی سرمایهگذاران داخلی و خارجی قرار داده است.
روانبخش با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه اقتصادی کشور گفت: رونق تولید، ایجاد اشتغال پایدار و افزایش صادرات غیرنفتی از مهمترین اهدافی است که با جذب سرمایهگذاریهای جدید محقق میشود و خوزستان از تمامی ظرفیتهای لازم برای تبدیل شدن به یکی از موتورهای محرک اقتصاد ایران برخوردار است.
وی همچنین بهرهمندی از مزیتهای رقابتی نظیر دسترسی به بازار کشورهای همسایه، فعالیت مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی، منطقه آزاد اروند و شبکه گسترده حملونقل را شرایطی مطلوب برای اجرای طرحهای اقتصادی با اطمینان بیشتر توسط سرمایهگذاران دانست.
طرح های بزرگ و اولویتدار استان شامل مواردی نظیر تولید فرآوردههای نفتی، پارک کلر، تولید قند و شکر، ساخت آهن و فولاد، مخازن فلزی تحتفشار کروی، استیلن، فرمالین، بوتاندیال، تولید متانول و زنجیره آن از گاز طبیعی، کشتارگاه طیور، پرورش قارچ خوراکی، انبارهای ذخیرهسازی غلات، منطقه نمونه گردشگری تنگ تکاب و احداث هتل پنجستاره است.