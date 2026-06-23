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معاون سرمایهگذاری استان فارس از بازگشایی موقت سامانه ثبتنام تسهیلات حمایتی موضوع تبصره ۱۵ قانون بودجه سال (شرایط اضطرار) ۱۴۰۴ برای متقاضیان جامانده واجد شرایط خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، عبدالمهدی قاسمی با اشاره به اجرای دستورالعمل اجرایی حمایت از حفظ اشتغال بنگاههای اقتصادی کشور در شرایط اضطرار، گفت: با پیگیریها و هماهنگیهای انجامشده با مراجع ذیربط، سامانه مربوطه برای مدت محدود و بهصورت موقت بازگشایی میشود تا متقاضیانی که در مراحل قبلی موفق به ثبتنام نشدهاند، بتوانند درخواست خود را ثبت کنند.
معاون سرمایه گذاری استان فارس با تأکید بر اینکه یکی از شروط اصلی بهرهمندی از این تسهیلات، حفظ اشتغال و عدم تعدیل نیرو در شرایط جنگی و اضطراری است، افزود: این تسهیلات در راستای حمایت از بنگاههای اقتصادی بخش خصوصی مرتبط با حوزههای تحت پوشش و برای صیانت از اشتغال موجود پیشبینی شده است.
قاسمی تصریح کرد: متقاضیان واجد شرایطی که در مراحل گذشته موفق به بارگذاری درخواست خود در سامانه کارآفرینی، اشتغال و تولید (کات) به نشانی kat.mefa.ir نشدهاند، باید در اسرع وقت نسبت به آمادهسازی مدارک لازم اقدام کنند.
او بیان کرد: مدارک مورد نیاز شامل اطلاعات هویتی بنگاه، فهرست کارکنان، آخرین فهرست بیمهشدگان مربوط به دی یا بهمن ۱۴۰۴، تصویر مدارک شناسایی صاحبان امضا، مجوز فعالیت از درگاه ملی مجوزها و نیز مستندات تکمیلی مبنی بر کاهش درآمد ناشی از شرایط اضطرار است.
معاون سرمایهگذاری استان فارس ادامه داد: متقاضیان باید حداکثر تا روز شنبه ۶تیرماه ۱۴۰۵ مدارک خود را به ادارات میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی شهرستانهای تابعه، یا به معاونت گردشگری و معاونت صنایعدستی ادارهکل استان ارائه دهند تا امکان بررسی و بهرهمندی از این ظرفیت فراهم شود.
قاسمی با بیان اینکه این بازگشایی موقت فرصتی محدود، اما مهم برای ثبتنام جاماندگان است، تأکید کرد: دستگاههای اجرایی مرتبط تلاش دارند با تسهیل فرایندها، زمینه بهرهمندی واحدهای واجد شرایط از حمایتهای قانونی را فراهم کنند تا از آسیبهای بیشتر به اشتغال در این شرایط جلوگیری شود.