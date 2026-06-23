وی با تاکید بر اینکه این اقدام با هدف جلب مشارکت مردمی در حفظ و احیای پوشش گیاهی مراتع صورت می‌گیرد گفت: افراد می‌توانند بذر‌های گیاهان دارویی و علوفه‌ای مرتعی را جمع‌آوری کرده و به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان محل سکونت خود تحویل دهند و بابت آن پول دریافت کنند.

تهمورثی، فروش بذر را از نظر اقتصادی برای بهره‌برداران مقرون‌به‌صرفه‌تر از فروش خود گیاه دانست و تأکید کرد؛ بذر‌های جمع‌آوری‌شده در فصل کاشت، با مشارکت گسترده بهره‌برداران، مجریان طرح‌ها، تشکل‌ها، گروه‌های جهادی، عشایر، دامداران، کشاورزان، کوهنوردان و دوستداران طبیعت در عرصه‌های موردنظر کاشته خواهد شد.

وی اضافه کرد: بذر‌های مورد نیاز این طرح شامل آنغوزه، باریجه، جاشیر، بیلهر، کرفس کوهی، بن سرخ، موسیر، تره و کنگر، جاشیر، ماش گل خوشه‌ای، بادام اسکوپاریا، ارژن، درمنه، اسپرس و آگروپایرون است.