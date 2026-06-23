فراخوان فروش بذر به منابع طبیعی استان کهگیلویه و بویراحمد
مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: طبیعت دوستان میتوانند با فروش بذر گیاهان مرتعی به ادارات منابع طبیعی در احیای مراتع استان مشارکت کنند.
وی با تاکید بر اینکه این اقدام با هدف جلب مشارکت مردمی در حفظ و احیای پوشش گیاهی مراتع صورت میگیرد گفت: افراد میتوانند بذرهای گیاهان دارویی و علوفهای مرتعی را جمعآوری کرده و به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان محل سکونت خود تحویل دهند و بابت آن پول دریافت کنند.
تهمورثی، فروش بذر را از نظر اقتصادی برای بهرهبرداران مقرونبهصرفهتر از فروش خود گیاه دانست و تأکید کرد؛ بذرهای جمعآوریشده در فصل کاشت، با مشارکت گسترده بهرهبرداران، مجریان طرحها، تشکلها، گروههای جهادی، عشایر، دامداران، کشاورزان، کوهنوردان و دوستداران طبیعت در عرصههای موردنظر کاشته خواهد شد.
وی اضافه کرد: بذرهای مورد نیاز این طرح شامل آنغوزه، باریجه، جاشیر، بیلهر، کرفس کوهی، بن سرخ، موسیر، تره و کنگر، جاشیر، ماش گل خوشهای، بادام اسکوپاریا، ارژن، درمنه، اسپرس و آگروپایرون است.